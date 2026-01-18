Ako zvládnuť dlhodobý výpadok elektriny. Praktický sprievodca na prežitie doma

Krátky výpadok prúdu je bežná vec. Problém však nastáva v momente, keď elektrina nefunguje niekoľko hodín alebo dokonca dní. Takzvaný blackout je síce zriedkavý, no nie nemožný – a odborníci na krízové riadenie odporúčajú, aby bola každá domácnosť pripravená samostatne fungovať minimálne 72 hodín. Tento princíp používajú mnohé európske krajiny vrátane Slovenska.
1. Zásoby na 3 dni: potraviny, voda, lieky
Odborníci odporúčajú mať doma minimálne:
- vody aspoň 3–5 litrov na osobu a deň
- potraviny, ktoré sa nekazia rýchlo a nevyžadujú varenie
- osobné lieky na minimálne tri dni dopredu
Dôvod je jednoduchý: pri rozsiahlejšom výpadku prúdu môže byť obmedzená nielen elektrina, ale aj zásobovanie obchodov a dodávky vody.
Toto odporúčanie je štandard civilnej ochrany, nejde o prehnanú paniku.
2. Komunikácia: šetrenie energie a alternatívne možnosti
Mobilné siete pri výpadkoch často fungujú, no závisia od záložných zdrojov, ktoré majú obmedzenú kapacitu. Preto je rozumné:
- obmedziť telefonovanie na nevyhnutné prípady
- znížiť jas displeja, vypnúť mobilné dáta a Wi-Fi
- mať pripravenú powerbanku a ak je to možné, aj rádio na batérie
Rádio je odporúčané z dôvodu, že pri dlhšom výpadku môže byť internet aj mobilná sieť nestabilná. Batériové a LED svietidlá sú omnoho bezpečnejšie ako sviečky.
3. Vypnutie ističa a spotrebičov je dôležité
Energetické spoločnosti odporúčajú pri dlhšom výpadku:
- vypnúť hlavný istič
- vypnúť všetky spotrebiče, ktoré boli zapnuté
- nechať zapnuté jedno svetlo, aby bolo jasné, kedy prúd nabehol
Tento postup chráni spotrebiče pred poškodením pri nárazovom návrate elektriny, pretože môže dôjsť ku krátkodobým výkyvom napätia.
Chladničku a mrazničku nechávajte zavretú – izolácia udrží teplotu približne 4–6 hodín v chladničke a až 24–48 hodín v plnom mrazáku (údaje výrobcov spotrebičov).
4. Udržanie tepla v domácnosti – fakty, nie mýty
Moderné ústredné kúrenie (plyn aj pevné palivo) vo väčšine domácností potrebuje elektrinu na čerpadlá a reguláciu. Preto pri blackoute prestane kúrenie fungovať.
Overené odporúčania:
- zdržiavať sa v jednej miestnosti
- zatvoriť ostatné dvere, prípadne utesniť medzery
- obliecť sa vrstvene
- pripraviť si prikrývky, spacáky alebo teplé oblečenie
Čo je nebezpečné?
Fakty:
- Grily na drevo/uhlie alebo plynové variče v interiéri sú prísne zakázané. Produkujú oxid uhoľnatý, ktorý je smrteľný aj v malých množstvách.
- Prenosné plynové ohrievače možno používať len vtedy, ak sú určené pre interiér a miestnosť je dostatočne vetraná.
5. Hygiena a toaleta: čo ak prestane tiecť voda?
Pri rozsiahlych poruchách môže dôjsť aj k zlyhaniu vodovodnej infraštruktúry. Bez vody prestáva fungovať splachovanie WC.
Overené riešenie používané v krízových situáciách:
- Do WC misy vložte pevné vreco na odpad.
- Pridajte savý materiál (noviny, papier, stelivo).
- Po použití vreco dobre uzavrite a vložte do ďalšieho vreca.
- Odpad vyhoďte do nádoby na zmesový komunálny odpad, keď to bude možné.
Pre umývanie rúk je vhodné mať doma dezinfekčný gél alebo vlhčené utierky.
Toto všetko sú 100 % overené odporúčania
V článku sú iba informácie, ktoré:
- odporúčajú orgány krízového riadenia
- potvrdzujú energetické spoločnosti
- zodpovedajú bezpečnostným štandardom a bežnej praxi počas výpadkov elektriny