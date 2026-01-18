Ako zvládnuť dlhodobý výpadok elektriny. Praktický sprievodca na prežitie doma

blackout
blackout Foto. depositphotos.com

Krátky výpadok prúdu je bežná vec. Problém však nastáva v momente, keď elektrina nefunguje niekoľko hodín alebo dokonca dní. Takzvaný blackout je síce zriedkavý, no nie nemožný – a odborníci na krízové riadenie odporúčajú, aby bola každá domácnosť pripravená samostatne fungovať minimálne 72 hodín. Tento princíp používajú mnohé európske krajiny vrátane Slovenska.

1. Zásoby na 3 dni: potraviny, voda, lieky

Odborníci odporúčajú mať doma minimálne:

  • vody aspoň 3–5 litrov na osobu a deň
  • potraviny, ktoré sa nekazia rýchlo a nevyžadujú varenie
  • osobné lieky na minimálne tri dni dopredu

Dôvod je jednoduchý: pri rozsiahlejšom výpadku prúdu môže byť obmedzená nielen elektrina, ale aj zásobovanie obchodov a dodávky vody.
Toto odporúčanie je štandard civilnej ochrany, nejde o prehnanú paniku.

2. Komunikácia: šetrenie energie a alternatívne možnosti

Mobilné siete pri výpadkoch často fungujú, no závisia od záložných zdrojov, ktoré majú obmedzenú kapacitu. Preto je rozumné:

  • obmedziť telefonovanie na nevyhnutné prípady
  • znížiť jas displeja, vypnúť mobilné dáta a Wi-Fi
  • mať pripravenú powerbanku a ak je to možné, aj rádio na batérie

Rádio je odporúčané z dôvodu, že pri dlhšom výpadku môže byť internet aj mobilná sieť nestabilná. Batériové a LED svietidlá sú omnoho bezpečnejšie ako sviečky.

3. Vypnutie ističa a spotrebičov je dôležité

Energetické spoločnosti odporúčajú pri dlhšom výpadku:

  • vypnúť hlavný istič
  • vypnúť všetky spotrebiče, ktoré boli zapnuté
  • nechať zapnuté jedno svetlo, aby bolo jasné, kedy prúd nabehol

Tento postup chráni spotrebiče pred poškodením pri nárazovom návrate elektriny, pretože môže dôjsť ku krátkodobým výkyvom napätia.

Chladničku a mrazničku nechávajte zavretú – izolácia udrží teplotu približne 4–6 hodín v chladničke a až 24–48 hodín v plnom mrazáku (údaje výrobcov spotrebičov).

4. Udržanie tepla v domácnosti – fakty, nie mýty

Moderné ústredné kúrenie (plyn aj pevné palivo) vo väčšine domácností potrebuje elektrinu na čerpadlá a reguláciu. Preto pri blackoute prestane kúrenie fungovať.

Overené odporúčania:

  • zdržiavať sa v jednej miestnosti
  • zatvoriť ostatné dvere, prípadne utesniť medzery
  • obliecť sa vrstvene
  • pripraviť si prikrývky, spacáky alebo teplé oblečenie

Čo je nebezpečné?

Fakty:

  • Grily na drevo/uhlie alebo plynové variče v interiéri sú prísne zakázané. Produkujú oxid uhoľnatý, ktorý je smrteľný aj v malých množstvách.
  • Prenosné plynové ohrievače možno používať len vtedy, ak sú určené pre interiér a miestnosť je dostatočne vetraná.

5. Hygiena a toaleta: čo ak prestane tiecť voda?

Pri rozsiahlych poruchách môže dôjsť aj k zlyhaniu vodovodnej infraštruktúry. Bez vody prestáva fungovať splachovanie WC.

Overené riešenie používané v krízových situáciách:

  1. Do WC misy vložte pevné vreco na odpad.
  2. Pridajte savý materiál (noviny, papier, stelivo).
  3. Po použití vreco dobre uzavrite a vložte do ďalšieho vreca.
  4. Odpad vyhoďte do nádoby na zmesový komunálny odpad, keď to bude možné.

Pre umývanie rúk je vhodné mať doma dezinfekčný gél alebo vlhčené utierky.

Toto všetko sú 100 % overené odporúčania

V článku sú iba informácie, ktoré:

  • odporúčajú orgány krízového riadenia
  • potvrdzujú energetické spoločnosti
  • zodpovedajú bezpečnostným štandardom a bežnej praxi počas výpadkov elektriny

