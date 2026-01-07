Ako vyrobiť jednoduché domáce krmivo pre vtáčiky za pár drobných. Zvládne to naozaj každý!

Zima je pre vtáky náročným obdobím a práve vtedy najviac ocenia našu pomoc. Doprajte im lojové gule, ktoré si dokážete pripraviť rýchlo, lacno a pohodlne doma. Uvidíte, že vtáčiky sa k vám budú zlietavať zo širokého okolia.
Chladné dni, mrazy a sneh sú už tu a voľne žijúce vtáctvo má v tomto období obmedzený prístup k potrave. Ak im pomôžeme, odmenia sa nám neskôr – najmä na jar a v lete, keď na záhradách likvidujú rôznych škodcov.
Prikrmovanie má zmysel nielen v zime, ale aj na jar či na jeseň. Vtáky si tak zvyknú na pravidelný zdroj potravy a budú sa k vám vracať počas celého roka, čo poteší každého záhradkára.
Domáce lojové pochúťky obľubujú napríklad sýkorky, brhlíky, ďatle aj vrabce.
Myslite aj na vtáky v meste
Na vtáky by sme nemali zabúdať ani v mestskom prostredí, kde im často berieme prirodzené možnosti obživy.
Kŕmidlo sa dá umiestniť aj v bytoch bez balkóna či terasy – existujú praktické kŕmidlá s prísavkami na okno. Často sú priehľadné, takže môžete vtáky pozorovať zblízka. Najjednoduchšie modely sa dajú zohnať za približne 150 Kč.
Video: výroba lojových gulí
Postup výroby domáceho krmiva pre vtáky názorne ukázala a vysvetlila Daniela Hořínková. Video si môžete pozrieť tu:
Prečo si lojové gule vyrobiť doma
Hotové lojové gule síce kúpite v obchode, no ich domáca výroba je veľmi jednoduchá – pokojne do nej môžete zapojiť aj deti.
Navyše presne viete, aké suroviny používate, a vyhnete sa zbytočným plastovým sieťkam, v ktorých sa kupované gule často predávajú. Tie by ste mali aj tak odstrániť, pretože sa do nich môže vtáčikovi zachytiť nožička.
Aký tuk je najvhodnejší?
Základom je kvalitný tuk. Použiť môžete:
- hovädzí loj,
- bravčovú masť,
- kokosový olej (ak nemáte po ruke živočíšny tuk).
Naopak, margarínom a palmovému tuku sa vyhnite, pre vtáky nie sú vhodné.
Semienka, orechy aj sušené ovocie
Ďalšou dôležitou zložkou sú semienka, orechy a sušené ovocie – skrátka to, čo vtáctvu chutí. Výberom surovín môžete ovplyvniť aj druhy vtákov, ktoré vás budú navštevovať.
Pridať môžete aj sušený hmyz, ktorý im dodá potrebné bielkoviny. Je len na vás, či použijete vlastné zásoby alebo ingrediencie kúpite v obchode.
Postup výroby krok za krokom
- Najskôr na miernom ohni pomaly roztopte tuk. Odporúča sa pridať trochu vody, aby sa nepripálil.
- Do roztopeného tuku vmiešajte pripravenú zmes semien a ďalších prísad. Pomer je približne 1 : 1, riaďte sa však skôr konzistenciou – zmes by mala byť „tak akurát“.
- Zmes nechajte mierne vychladnúť a počas chladnutia ju občas premiešajte.
- Potom prichádza tvarovanie. Môžete použiť špeciálne formy na lojové gule, ale postačí aj obyčajná borovicová šiška – do jej medzier natlačte zmes a nechajte stuhnúť.
- Vhodné sú aj menšie nádobky vystlané potravinovou fóliou. Nezabudnite vložiť špagát alebo povrázok, aby ste mohli hotové krmivo zavesiť.
- Poslúži aj rolka od toaletného papiera, starý hrnček, detské formičky na piesok či bábovky.
- Do každej formy zapichnite paličku – po stuhnutí ju buď vytiahnete a nahradíte povrázkom, alebo ju necháte ako „pristávaciu dráhu“ pre vtáčiky.
Výsledkom je lacné, ekologické a účinné krmivo, ktorým vtákom výrazne pomôžete prežiť zimné obdobie. A odmenou vám bude živé okolie plné spevu a pohybu.