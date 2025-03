Ako uvoľniť odpad v priebehu pár sekúnd? Overené domáce tipy bez potreby volania inštalatéra

Ak sa vám niekedy doma upchalo potrubie, určite viete, aké nepríjemnosti to môže spôsobiť. Voda z vane odteká veľmi pomaly alebo vôbec, na toalete sa hromadí a v dreze stojí ako v jazierku. Okrem toho sa často šíri nepríjemný zápach, ktorý môže znepríjemniť celú domácnosť. Na prvý pohľad sa môže zdať, že podobná situácia si vyžaduje zásah drahého odborníka, no pani Lucka tvrdí, že už roky nevolala inštalatéra. Podľa jej slov existuje niekoľko jednoduchých a rýchlych spôsobov, ako si s upchatým potrubím poradiť vlastnoručne.

Ako zistíte, že je potrubie naozaj upchaté?

Najzreteľnejším prejavom je spomalený alebo takmer nulový odtok vody z umývadla, drezu, vane či sprchovacieho kúta. Problém často sprevádza aj silný, nepríjemný zápach, ktorý sa šíri z odtoku. V niektorých prípadoch môžete pozorovať aj bublanie vody alebo zvuky pripomínajúce klokot, keď sa zvyšky vzduchu snažia uniknúť úzkou medzerou v potrubí.

Prečo sa odpad zvykne upchať?

Najčastejšie príčiny spočívajú v hromadení vlasov, fúzov, zvyškov kozmetiky či mastnoty z jedla. Keď sa tieto látky hromadia v sifóne alebo potrubí, postupne vytvoria nepriechodnú zátku. Niekedy postačí ako prvá pomoc obyčajný gumový zvon – jeho podtlak vie aspoň čiastočne uvoľniť usadeniny. Ak to však nezaberie, existuje niekoľko ďalších osvedčených metód, ktoré môžete vyskúšať ešte predtým, než siahnete po silnej chémii alebo voláte inštalatéra.

Vyskúšajte jedlú sódu a ocot

Na tento postup si pripravte väčšie balenie jedlej sódy a približne 200 ml octu.

Nasypte jedlú sódu do sifónu alebo priamo do odtoku, ktorý sa upchal. Pomaly prilievajte ocot – počítajte s tým, že dôjde k chemickej reakcii, počas ktorej bude zmes peniť. Nakoniec celý odtok prelejte vriacou vodou. Ak je potrubie odolné, postup zopakujte viackrát.

Dôležité je dbať na bezpečnosť, najmä keď pracujete s vriacou vodou. Vždy nechajte vodu trochu vychladnúť, aby ste sa neobarili.

Stavte na prášok do pečiva

Ak práve nemáte jedlú sódu, veľmi podobne funguje prášok do pečiva. Opäť použite ocot, no predtým, než zmes zalejete horúcou vodou, nechajte prášok do pečiva s octom pôsobiť aspoň 15 minút. Tento krok umožní zmesi preniknúť hlbšie do usadenín a účinnejšie ich rozpustiť.

Kuchynská soľ pomôže tiež

Niekedy dokáže zázraky aj obyčajná kuchynská soľ. Nasypte do odpadu pár lyžíc soli a zalejte ich horúcou vodou. Menšie usadeniny sa môžu uvoľniť prakticky okamžite. Ak by ste ani tak neuspeli, budete musieť siahnuť po silnejšom chemickom čističi alebo sa pustiť do rozobratia sifónu. Pri rozložení sifónu odstráňte všetky nečistoty, skontrolujte, či je gumené tesnenie v poriadku, a sifón dôkladne namontujte späť.

Prevencia ušetrí čas aj peniaze

Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam s upchatým odpadom, sústreďte sa na prevenciu. Nalejte použitý olej z varenia do uzatvárateľnej nádoby a zlikvidujte ho v bežnom komunálnom odpade, prípadne ho odovzdajte na zbernom mieste. Zvyšky jedla z tanierov alebo hrncov dajte do smetného koša, nie do drezu. Pri kúpaní či sprchovaní používajte sitko, ktoré zachytí vlasy a iné hrubšie nečistoty, a po každom kúpaní ho dôkladne očistite.

Týmito jednoduchými krokmi dokážete dlhodobo predchádzať upchatiu potrubia a vyhnete sa zbytočným výdavkom na drahých inštalatérov. Ako vidíte, podľa pani Lucky naozaj nemusíte pri menšej pohrome hneď vyťahovať telefón – stačí pár bežných surovín z kuchyne a trocha trpezlivosti. Keď sa však ukáže, že vaše potrubie je vážne poškodené alebo silno zanesené, profesionálna pomoc je predsa len najlepším riešením.