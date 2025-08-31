Ako správne umývať paradajky, aby ste odstránili zvyšky pesticídov a nepoškodili ich šupku?

Paradajky patria medzi najobľúbenejšie druhy zeleniny, ktoré sa často ocitnú na našich tanieroch. Čerstvé, šťavnaté a voňavé paradajky sú výborné do šalátov, omáčok aj na priamu konzumáciu. Aj keď na prvý pohľad vyzerajú dokonale čisté, ich povrch často ukrýva nielen prach a nečistoty, ale aj baktérie či stopy pesticídov. Preto je dôležité venovať ich čisteniu viac pozornosti. Otázkou je – ako ich umyť tak, aby ste ich zbavili škodlivín a zároveň nepoškodili jemnú šupku?
Prečo je umývanie paradajok také dôležité?
Mnohí ľudia si po príchode z obchodu alebo trhu paradajky hneď umyjú pod vodou a s pokojom ich zjedia. Pravda je však taká, že na šupke môže zostať viac, než si myslíme. Okrem prachu a pôdnych zvyškov sa tu môžu nachádzať aj mikroorganizmy a chemické látky používané pri pestovaní. Tie sa do nášho tela dostávajú konzumáciou, čo v dlhodobom horizonte môže ovplyvniť zdravie.
Video tip: Zásady pre bohatú úrodu paradajok
Pozrite si krátke video so zásadami, ktoré vám pomôžu dopestovať zdravé a úrodné paradajky:
Zásady pre bohatú úrodu paradajok
Najjednoduchší spôsob – prúdom vody
Základná metóda, ktorú zvládne každý, je oplachovanie pod studenou tečúcou vodou. Držte paradajky približne 30 sekúnd pod prúdom a jemne ich prechádzajte prstami po celej ploche. Týmto spôsobom odstránite väčšinu povrchových nečistôt a zároveň nepoškodíte šupku.
Ak chcete byť ešte dôkladnejší, môžete použiť aj veľmi jemnú kefku alebo hubku určenú na ovocie a zeleninu. Pozor však na mäkšie paradajky – príliš tvrdé čistenie by mohlo spôsobiť ich popraskanie a rýchlejšie kazenie.
Čomu sa pri umývaní vyhnúť
Možno vás niekedy napadlo použiť na umývanie paradajok prostriedky, ktoré bežne využívate v kuchyni – napríklad saponát na riad či mydlo. To je však veľká chyba. Zvyšky chemikálií by sa mohli zachytiť na povrchu plodu a pri konzumácii spôsobiť tráviace ťažkosti.
Sóda bikarbóna – prírodný pomocník
Ak máte pocit, že samotná voda nestačí, siahnite po osvedčenom triku – roztoku z jedlej sódy. Do dvoch šálok čistej vody pridajte jednu čajovú lyžičku sódy bikarbóny a paradajky do tohto kúpeľa ponorte na 10–15 minút. Následne ich opláchnite pod vodou a osušte papierovou utierkou. Tento postup pomáha neutralizovať zvyšky pesticídov a zároveň je k šupke šetrný.
Ocot – účinné odstránenie baktérií
Ďalšou alternatívou je ocot, ktorý je známy svojimi antibakteriálnymi vlastnosťami. Zmiešajte jednu časť octu s troma časťami vody a paradajky nechajte v zmesi odpočívať približne 5 až 10 minút. Potom ich dôkladne opláchnite, aby nezostala octová príchuť, a osušte.
Najviac nečistôt sa skrýva pri stopke
Pri umývaní nezabúdajte na oblasť okolo stopky. Práve tam sa najčastejšie zachytávajú baktérie a prach. Preto je vhodné po opláchnutí jemne osušiť túto časť papierovou utierkou.
Správne skladovanie predĺži čerstvosť
Umývanie paradajok je len prvý krok. Ak chcete, aby vám vydržali čo najdlhšie čerstvé, musíte ich správne skladovať. Najlepšie je uchovávať ich pri izbovej teplote, kde si zachovajú svoju prirodzenú chuť aj vôňu. Do chladničky ich vkladajte len v prípade, že sú už mäkké a potrebujete predĺžiť ich životnosť.
Špeciálnu pozornosť si zaslúžia cherry paradajky. Tie nikdy neuchovávajte v uzavretej nádobe – potrebujú vzduch. V opačnom prípade sa vo vnútri hromadí vlhkosť a paradajky môžu rýchlo splesnivieť. Pokiaľ ich však nakrájate, vtedy je potrebné vložiť ich do vzduchotesnej nádoby a uložiť do chladničky. Skonzumovať by ste ich mali do 1–2 dní.
Prečo paradajky nepatria do mrazničky
Možno vás láka predĺžiť trvanlivosť paradajok zmrazením. V mrazničke však menia svoju štruktúru, stávajú sa vodnatými a strácajú pevnosť. Na priame jedenie sa potom už nehodia, no pokojne ich môžete použiť do polievok alebo omáčok.
Ak teda chcete, aby vaše paradajky zostali chutné, zdravé a bezpečné na konzumáciu, stačí si osvojiť niekoľko jednoduchých pravidiel. Dôkladné umytie pod vodou, prípadne pomocou sódy alebo octu, správne osušenie a vhodné skladovanie sú kľúčom k tomu, aby vám paradajky vydržali dlhšie a nestratili nič zo svojej kvality.