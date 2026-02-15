Ako smažiť na masle a oleji: vďaka týmto trikom sa tuk nikdy nepripáli!

Smažíte často na oleji alebo na masle, no tuk sa vám neraz prepáli a pokazí chuť jedla? Existujú jednoduché postupy, vďaka ktorým sa tomu dá ľahko vyhnúť.
Ak ich vyskúšate, smaženie už pre vás nebude stresom a hotové jedlá si vychutnáte naplno.
Mnohí ľudia dávajú prednosť oleju, pretože pri ňom nehrozí pripálenie tak rýchlo ako pri masle.
Ak ste už niekedy skúšali smažiť len na masle, možno vás výsledok chuťovo sklamal. To však neznamená, že maslo na smaženie nie je vhodné – len treba vedieť, ako na to.
Stavte na čisté maslo bez margarínu
Základom je správny výber masla. Aby ste predišli pripáleniu, siahnite po čo najkvalitnejšom prírodnom masle. Aj keď býva drahšie, oplatí sa.
Dôležité je, aby neobsahovalo margarín. Práve ten je častou príčinou, prečo sa jedlo pri smažení rýchlo pripaľuje a maslo tmavne.
Pripravte si prepustené maslo (ghí)
Výborným riešením je prepustené maslo, známe aj ako ghí. Na rozdiel od klasického masla neobsahuje podmaslie, vďaka čomu zvládne teploty až okolo 250 °C bez toho, aby sa prepaľovalo.
Postup výroby ghí:
Maslo rozpúšťajte v rajnici čo najpomalšie, aby sa nepripálilo. Asi po 10 minútach sa na povrchu začne tvoriť biela pena – tú postupne zbierajte lyžicou.
Počas približne 30 minút maslo sledujte a penu odoberajte. Nemusíte ju vyhadzovať, dá sa využiť napríklad do koláčov alebo omáčok. Nakoniec maslo preceďte cez plátno alebo jemné sitko do sklenenej nádoby a máte hotovo.
Nezabudnite na video, v ktorom je celý postup prehľadne ukázaný:
Prepustené maslo má dlhú trvanlivosť, pretože obsahuje len čistý tuk. Hodí sa na smaženie rezňov, cibule, prípravu základov do polievok, ranných kaší, ale aj na preliatie ovocných knedlí či krupicovej kaše.
Maslo stačí skombinovať s kvapkou oleja
Ďalším jednoduchým trikom je pridať k maslu malé množstvo oleja. Tým sa zvýši tzv. dymový bod celej zmesi a tuk zvládne vyššie teploty bez pripálenia.
Samotné maslo totiž vydrží bez problémov len približne do 120–150 °C.
Mrkva ako tajná zbraň našich babičiek
Ak smažíte na oleji alebo na masti, vyskúšajte starý babičkovský fígeľ. Do rozpáleného tuku vložte niekoľko tenkých koliesok čerstvej mrkvy.
Tá pomáha zabrániť prepaľovaniu oleja. Pri dlhšom smažení mrkvu pravidelne obmieňajte, aby sa nespálila a neovplyvnila chuť pripravovaného jedla.
Vďaka týmto jednoduchým tipom sa vám tuk už nebude prepaľovať a smažené jedlá budú chutiť presne tak, ako majú. Stačí si vybrať správny postup a smaženie sa stane príjemnou súčasťou varenia.