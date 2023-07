Ako na kosenie trávy

Túžite po nádherne zelenom, zdravom a upravenom trávniku, ktorý by dokázal očariť každého návštevníka vašej záhrady? Okrem kvalitného sejiva a správnej pokládky sa pripravte na pravidelnú starostlivosť, zahŕňajúcu aj kosenie. Inšpirujte sa.

Najzákladnejší a najdôležitejší úkon v starostlivosti o trávnaté plochy je ich kosenie. Sami dobre viete, že po dvojtýždňovej dovolenke vyzerá váš trávnik hrozne. Trvá aj niekoľko týždňov, kým ho dostanete späť do formy. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako účinne kosiť a nič nepokaziť.

Dostaňte trávnik do formy

Spôsob údržby sa pre rôzne trávnaté plochy líši. Určite nebudete prírodnú lúku kosiť dvakrát týždenne. Už pred založením trávnatej plochy si rozmyslite, čo od nej očakávate a koľko času ste ochotní trávniku venovať. Od vášho rozhodnutia sa bude odvíjať celá ďalšia údržba. Medzi intenzívne trávne porasty patria parkové, ihriskové a rekreačné trávniky. Extenzívne trávne porasty zahŕňajú trávnaté plochy v sadoch a lesoparkoch, pri hrádzach riek a tiež lúky a pasienky. Najbežnejšou formou trávneho porastu, vyskytujúcou sa pri rodinných domoch je rekreačný trávnik. Čoraz častejšie plní najmä vizuálnu funkciu. Dokonalá jednoliata plocha však vyžaduje omnoho viac pozornosti, ako parkový trávnik s prírodným výzorom.

Čas na kosenie Kosením sa skracuje výška trávnika, jednotlivé steblá trávy sa zarovnávajú do roviny. Bežné trávniky pri rodinných domoch sa kosia spravidla raz do týždňa, prípadne raz za 5 dní. Kosenie menej ako raz do týždňa môže mať za následok oslabenie a rednutie trávnika, inváziu burín a machu. Rýchlosť rastu trávnika závisí od vonkajších podmienok – dĺžky slnečného svitu, vlahy, dodávanej výživy a podobne. Pri kosení trávnikov skracujte dĺžku stebiel maximálne o jednu tretinu. Pri radikálnejšom kosení sa oslabujú lístky trávy a koreňový systém slabne.

Nutnosť zberu trávy Ak kosíte veľmi často – každé dva až tri dni, pokosenú trávu nemusíte nutne zbierať. Drobné čiastočky trávy sa zapracujú do trávnika a pôsobia ako hnojivo. K niektorým kosačkám dostanete špeciálnu súpravu, ktorá nadrobno rozseká aj väčšie časti rastlín, ktoré už nemusíte hrabať. Ak je však tejto hmoty nadbytok, trávnik sa môže začať dusiť. Vtedy je dobré ho kvalitne vyhrabať a prevzdušniť. V opačnom prípade hrozia problémy – rednutie trávnika, pleseň a podobne.

Správna výška kosenia Dĺžka trávnych stebiel závisí od druhu trávnika. Mala by byť počas celej sezóny rovnaká. Rekreačný trávnik koste na výšku asi 3 cm. Okrasné trávniky sú nižšie, s dĺžkou stebiel 1,2 – 2 cm. V horúcich mesiacoch je dobré nechať trávu vyššiu, aby trávnik nepreschol. Výška kosenia závisí aj od druhu použitej trávnej zmesi. Snažte sa neskracovať trávnik o viac ako jednu tretinu.

Osem jednoduchých krokov pri kosení Naštartovať, pokosiť a hotovo. Zdá sa vám to jednoduché? Možno preto váš trávnik vyzerá horšie ako ten susedov. Venujte viac času aj základnej údržbe.

Koste vždy suchý trávnik. Je dobré, keď aj pôda pod trávnikom trochu preschne. Pri kosení mokrej plochy, sa odkosená tráva dostáva len ťažko do zberného koša, lepí sa na nože a spodnú časť kosačky, čím stroj trpí

Vždy pred kosením skontrolujte plochu a očistite ju od prekážok, ako sú palice, kamene, kovové materiály a kosti. Tieto predmety nemusia kosačku zničiť, no otupia jej nože. Tupé nože nadmerne rozstrapkávajú reznú plochu listu, ktorá schne. Trávnik je náchylnejší na choroby a v neposlednom rade nevyzerá dobre

Nastavte správnu výšku kosenia. Ak potrebujete trávnik radikálne skrátiť, robte to radšej na dvakrát. Trávniku spôsobíte menší stres a kosačka nebude nadmerne zaťažovaná

Ubezpečte sa, že máte kosačku pevne pod kontrolou. Dôležité je najmä včasné vypnutie stroja v prípade neočakávanej situácie. Pri akýchkoľvek úkonoch spojených s údržbou kosačky sa uistite, že stroj nie je zapojený v elektrickej sieti

Nekoste bosí. Profesionálni kosci majú predpísané ochranné pomôcky, aby predišli zraneniam. Zoberte si príklad a noste aspoň pevnú obuv

Snažte sa viesť kosačku priamo a rovnomernou rýchlosťou. Iba tak dosiahnete, že trávnik bude pokosený všade rovnako a taktiež peknú „kresbu“ čerstvo skosenej zelenej plochy

Kontrolujte zberný kôš a včas ho vyprázdňujte. Nadbytočná tráva v kosačke ju nadmerne zaťažuje a vypadáva do trávnika

Po kosení kosačku očistite a odložte na určené miesto. Okraje trávnika dokoste vyžínačom alebo špeciálnymi nožnicami

Pozrite si záhradné kosačky v týchto e-shopoch:

Základom je kvalitná kosačka Najčastejšie sa používajú klasické rotačné kosačky. Počuli ste už o vretenových? Pod týmto pojmom si väčšina z vás predstaví prístroj bez motora a zberného koša. Toto malé náradie je však určené iba na malé trávniky. Na väčších plochách sa uplatnia elektrické alebo benzínové stroje s pojazdom. Hoci je ich cena vyššia, oproti rotačným kosačkám, výsledný efekt je naozaj pôsobivý.

Rotačná verzus vretenová

Do záhrad pri rodinných domoch postačia kosačky na malé a stredné plochy.

Rotačné alebo vretenové V čom sa odlišujú? Rotačná kosačka skracuje listy trávy pomocou rýchlo rotujúcich nožov. Podobne ako mačeta ich švihom odsekne. Je fakt, že rezné rany sú na konci trochu rozstrapkané. Čím je nôž kosačky tupší, tým sú listy viac rozstrapkané. Preto už krátko po kosení, keď tráva obschne, vyzerá trávnik veľmi nevzhľadne. Tento efekt možno minimalizovať dobrou údržbou stroja, hlavne pravidelným ostrením nožov.

Vretenová kosačka trávu nekosí, ale strihá ostrými špirálovými nožmi, ktoré rotujú oproti statickému nožu, čím vzniká efekt nožníc. Takýto strih listov je veľmi presný a čistý. Rany po strihu sú menšie a ich hojenie je oveľa rýchlejšie. Samozrejme, aj vretenovú kosačku musíte udržiavať v dobrom technickom stave, čistiť ju a brúsiť nože.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: