7 šikovných trikov s umývačkou riadu, ktoré pozná len málokto – a je to veľká škoda!

Umývačka riadu je dnes bežnou súčasťou mnohých domácností. Väčšina ľudí ju však využíva len na taniere, poháre a príbory. Pravdou je, že jej možnosti sú oveľa širšie, než by sa mohlo zdať.
Viete ju využívať naplno, alebo ju beriete len ako obyčajného pomocníka na riad?
Pozrite sa na niekoľko praktických tipov, vďaka ktorým z nej vyťažíte maximum.
Viete s umývačkou pracovať správne?
Existuje viacero jednoduchých trikov, ktoré vám môžu uľahčiť každodennú prácu.
Hoci sú dnes umývačky oveľa rozšírenejšie než kedysi, veľa ľudí ich stále nevie správne plniť, čistiť ani efektívne používať.
Napríklad tvar košov nie je ideálny na ukladanie plných zaváracích pohárov. Tie sa môžu zle umývať alebo nestabilne stáť.
Preto je dôležité rozmiestniť riad tak, aby mala voda ku všetkému dobrý prístup.
Zaujímavé tipy prináša aj autor z YouTube kanála Smart Fox. Vo svojom krátkom videu predstavuje sedem praktických trikov. Nezabudnite si zapnúť titulky:
Umývačka nie je len na riad
Hoci jej hlavnou úlohou je umývanie tanierov a pohárov, zvládne toho oveľa viac.
Oplachovanie hračiek, ovocia a zeleniny
V umývačke môžete bez problémov opláchnuť plastové hračky, stavebnice, ale aj niektoré druhy ovocia a zeleniny.
Jemnejšie kúsky vložte do horného koša, pevnejšie do spodného. Zvoľte najkratší program a čo najnižšiu teplotu.
Čistenie kozmetických pomôcok
Umývačka si poradí aj so štetcami na make-up, hrebeňmi, nožničkami na nechty či inými pomôckami.
Pred spustením však vždy odstráňte vlasy a nečistoty, ktoré by mohli upchať filter.
Pozor na ľahké plastové predmety
Ak umývate ľahké plastové veci, vložte ich radšej do uzatvárateľného vrecka alebo do špeciálnej klietky, ktorá býva súčasťou umývačky.
Predídete tak tomu, že sa počas cyklu presunú alebo poškodia.
Pomoc pri starostlivosti o bábätko
V umývačke možno bezpečne umývať a sterilizovať aj detské potreby a hračky. Pre rodičov to znamená veľkú úsporu času aj energie.
Zaváranie v umývačke? Áno, je to možné
Málokto vie, že umývačka sa dá využiť aj na zaváranie.
Postup je jednoduchý:
- Naplnené a dobre uzavreté poháre naukladajte do umývačky.
- Nastavte najdlhší program s najvyššou teplotou, zvyčajne okolo 80 °C.
- Nechajte prebehnúť celý cyklus vrátane sušenia.
- Po skončení poháre vyberte, položte viečkom nadol a nechajte vychladnúť.
- Následne ich uložte do pivnice alebo špajze.
Takýmto spôsobom môžete zavárať bez použitia klasického hrnca s vodou.
Umývačka ako nenahraditeľný pomocník
Najmä v rodinách s deťmi dokáže umývačka výrazne uľahčiť každodenný život.
Šetrí čas, vodu aj energiu a pri správnom používaní zvládne omnoho viac než len obyčajné umývanie riadu.
Ak ju začnete využívať naplno, rýchlo zistíte, že ide o jedného z najpraktickejších pomocníkov v domácnosti.