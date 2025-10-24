3 skvelé triky, ktoré svojho psa naučíte ľahko – v parku budete neprehliadnuteľní!

Chcete, aby sa pri prechádzke všetky pohľady upierali na vás a vášho psieho parťáka? Stačí pár zábavných trikov a z obyčajnej prechádzky sa stane malá psia šou.
Každý, kto má psa, vie, že je to láska na celý život. Bez svojho štvornohého spoločníka by ste si už výlety ani nevedeli predstaviť.
Vie vypočuť, neprezradí vaše tajomstvá, rozveselí vás, keď máte zlý deň, a stojí pri vás, nech sa deje čokoľvek. Taký priateľ je na nezaplatenie.
Ak mu chcete spestriť dni (a aj tie svoje), skúste ho naučiť niekoľko nových kúskov. Popritom sa zabavíte, posilníte vzájomnú dôveru a možno aj zistíte, že tréning psa vás naučí väčšej trpezlivosti.
Základné povely už určite ovládate, preto pre vás máme tri nové triky od Veroniky – trénerky, ktorá sa výcviku psov venuje už viac ako desať rokov a svojej práci doslova zasvätila život.
Pozrite si video s podrobným vysvetlením tu:
1. Slalom medzi nohami
Obdivujete psíkov, ktorí ladne prepletajú nohy svojich majiteľov? Aj váš pes to zvládne! Možno si myslíte, že je to ťažké, no väčšinou ide len o to – odhodlať sa a začať.
S trochou trpezlivosti a odmenami sa z vás oboch stane perfektne zohraná dvojica.
Ako na to:
Postavte psa k ľavej nohe a vezmite si do ruky pár maškŕt. Vykročte pravou nohou dopredu a pomocou pamlsku ho navádzajte tak, aby prešiel pod vašou nohou.
Ak sa mu to podarí, okamžite ho pochváľte a odmeňte. Potom striedajte nohy a pokračujte, kým pes zvláda tempo.
Zaveďte aj slovný povel – môže to byť napríklad „slalom“, „mezi“ alebo „skrz“. Neskôr začnite znižovať počet maškŕt a ruku s pamlskom držte ďalej od tela, aby sa pes riadil povelom, nie rukou.
Veronika radí občas odmeniť po rôznom počte krokov – pes si tak nezvykne na rutinu a zostane pozorný.
2. Cúvanie (tzv. „couvačka“)
Na tento cvik si pripravte podložku, na ktorú má pes položiť zadné labky. Vyberte ju podľa veľkosti vášho miláčika – malému psíkovi stačí kniha, väčšiemu napríklad menší vankúš.
Postup:
Najprv naučte psa, že má zadné nohy položiť na podložku. Pamlskom ho veďte tak, aby sa tam aspoň občas dotkol. Postupne pochopí, čo od neho chcete.
Keď to zvládne, posuňte podložku asi 20 cm zaňho a nechajte ho rozmýšľať. Ak sa mu nedarí, pomôžte mu maškrtou.
Keď sa cvik začne dariť, pridajte slovný povel a postupne podložku posúvajte ďalej a ďalej – až kým ju úplne odstránite. Pes sa naučí cúvať aj bez nej.
3. „Prosím, prosím…“ – najroztomilejší trik zo všetkých
Tento trik si získava srdcia ľudí aj psov. Nie je však vhodný pre šteniatka, starších psov alebo tých, ktorí majú problémy s kĺbmi. Pre zdravé psy je však skvelým spôsobom, ako posilniť svaly a zlepšiť rovnováhu.
Ako na to:
Pes sedí, vy stojíte pred ním a v ruke držíte maškrtu. Pomaly ju zdvíhajte vyššie, aby sa pes prednými labkami začal dvíhať.
Ak sa mu to nedarí a padá späť, skúste ho jemne podoprieť – napríklad si stúpte zaňho, aby sa mohol oprieť o vaše nohy.
Keď už zvládne udržať rovnováhu, predlžujte čas, kým mu dáte odmenu.
Nakoniec ho naučte reagovať aj na prázdnu ruku – niekoľkokrát ho odmeňte z ruky s maškrtou, potom pamlsek skryte do druhej ruky a dajte povel prázdnou rukou.
Ak to zvládne, odmeňte ho. Tak sa naučí, že aj prázdna ruka znamená, že odmena príde.
Vyberte si vlastný povel – napríklad „prosím“ – a môžete sa tešiť na rozkošný výkon, ktorý roztopí každého okolo.
Záver:
Tréning trikov nie je len o tom, aby pes vedel niečo predviesť. Je to o dôvere, spoločnom čase a radosti, ktorú pri tom obaja prežívate.
Tak si pripravte pár maškŕt, dobrú náladu a pustite sa do toho!