EÚ zaostáva za USA a Čínou, varuje Mario Draghi. Šéfka Komisie kritizuje Parlament

Európska únia„nedokáže držať krok so zmenami“ v Spojených štátoch a Číne a musí naliehavo pristúpiť k ekonomickým reformám, aby sa vyhla ďalšiemu zaostávaniu. V utorok to uviedol taliansky politik Mario Draghi.
Bývalý šéf Európskej centrálnej banky a taliansky premiér pred rokom v 400-stranovej správe varoval, že Európa potrebuje rýchle zmeny, aby udržala krok s globálnymi rivalmi. „Občania Európy sú sklamaní z toho, ako pomaly sa EÚ pohybuje. Vidia, že nedokážeme držať krok so zmenami inde,“ povedal Draghi na konferencii v Bruseli. „Príliš často používame výhovorky pre túto pomalosť.“
Dodаl, že „pokračovať v súčasnom režime znamená vzdať sa a zaostávať“ a vyzval na „výsledky v priebehu mesiacov, nie rokov“. V priebehu roka od zverejnenia jeho správy sa podľa neho výzvy, ktorým Európa čelí, ešte zintenzívnili, pričom od januárového nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu nastali zmeny v globálnom obchodnom poriadku.
Obchodné napätie, vysoký verejný dlh v krajinách EÚ a odhalenie veľkej závislosti Európy od iných krajín pripomenuli bloku „bolestivo, že nečinnosť ohrozuje nielen našu konkurencieschopnosť, ale aj našu suverenitu“.
Pred Draghim vystúpila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá zdôraznila potrebu rýchlejšieho konania 27-členného bloku a zároveň obhajovala svoje doterajšie pôsobenie. Poukázala na kroky Bruselu v oblasti umelej inteligencie, zvýšenia výdavkov na obranu a znižovania byrokracie v snahe uľahčiť život firmám.
Kritizovala však Európsky parlament za pomalé schvaľovanie iniciatív Európskej komisie na znižovanie administratívnych prekážok. „Potrebujeme naliehavé opatrenia na riešenie naliehavých potrieb, pretože naše firmy a pracovníci už nemôžu čakať,“ zdôraznila Von der Leyenová.