Bývalého poľského ministra vnútra a jeho námestníka zatkla polícia v prezidentskom paláci

Bývalého poľského ministra vnútra a jeho niekdajšieho námestníka v utorok v prezidentskom paláci zatkla polícia. Mariusza Kamińského a Macieja Wąsika minulý mesiac odsúdili na dva roky väzenia za zneužívanie moci, keď v roku 2007 viedli protikorupčný úrad. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Politici, ktorých v októbri zvolili do parlamentu za niekdajšiu vládnu stranu Právo a spravodlivosť (PiS), odmietajú uznať decembrové rozhodnutie súdu, pretože prezident Andrzej Duda, ktorý je spojenec strany, ich za daný trestný čin oslobodil v roku 2015. Ani Duda to neuznáva a trvá na tom, že omilostenie je platné.

Milosť je neplatná

Najvyšší súd v Poľsku však vlani rozhodol, že milosť je neplatná, pretože ju Duda udelil počas odvolacieho konania mužov, a teda predtým, než usvedčenie bolo konečné. Kamiński a Wąsik pre to prišli aj o mandáty v parlamente, ale spolu s prezidentom tvrdia, že pre prezidentskú milosť sú stále legálne zvolenými poslancami.

V pondelok súd vydal na mužov zatykač. Napriek tomu Duda oboch pozval do prezidentského paláca vo Varšave, aby sa v utorok ráno zúčastnili na zložení sľubov ich bývalých kolegov, ktorí sa stali prezidentskými poradcami.

O niekoľko hodín neskôr Kamiński a Wąsik vyšli pred palác, kde krátko hovorili s novinármi. Kamiński povedal, že ak ich zatknú, budú politickí väzni a poďakoval sa Dudovi za podporu. Následne sa vrátili späť do paláca.

Vyhýbanie sa spravodlivosti

Premiér Donald Tusk následne na tlačovej konferencii vyhlásil, že vzniknutá situácia je neuveriteľná a rozhodnutie súdu je nutné rešpektovať. Naznačil pritom, že Duda pomáha dvojici vyhnúť sa spravodlivosti.

Napokon však polícia mužov zatkla. Niekoľko stoviek podporovateľov PiS následne vyšlo pred palác demonštrovať na ich podporu.

Tusk povedal, že situáciu by mohol vyriešiť Duda, ak by znova mužov omilostil, keďže rozhodnutie súdu je teraz konečné. To by však spochybnilo právny status pôvodného omilostenia.

Zatknutia poukazujú na politické nepokoje medzi PiS a novou proeurópskou koalíciou. Tuskova koalícia sa ujala moci v decembri a sľúbila, že zvráti zmeny, ktoré PiS, zaviedla v súdnictve, verejnoprávnych médiách a štátnej službe, ktoré podľa Európskej komisie a ďalších medzinárodných orgánov oslabili právny štát v Poľsku.