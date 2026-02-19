Bývalého juhokórejského prezidenta odsúdili na doživotie za vzburu

Prokurátori pre neho žiadali trest smrti.
Bývalý juhokórejský prezident Jun Sok-jol. Foto: SITA/AP
Juhokórejský súd vo štvrtok uznal bývalého prezidenta Jun Sok-jola za vinného zo vzbury v súvislosti s jeho neúspešným pokusom o zavedenie stanného práva 3. decembra 2024 a odsúdil ho na doživotie.

„Vyhlásenie stanného práva malo za následok obrovské sociálne náklady a je ťažké nájsť akýkoľvek náznak toho, že obžalovaný vyjadril ľútosť nad týmto činom,“ uviedol sudca.

Prokurátori pre neho žiadali trest smrti. Južná Kórea má neoficiálne moratórium na trest smrti. Posledné popravy v krajine vykonali v roku 1997. Prokurátori uviedli, že bývalého prezidenta poháňala „túžba po moci a snaha o diktatúru a dlhodobú vládu.“

Juhokórejskí poslanci stanné právo zrušili už o šesť hodín po kroku Jun Sok-jola. Jeho právomoci pozastavili po tom, ako parlament 14. decembra 2024 schválil jeho obžalobu pre vyhlásenie stanného práva. Jun Sok-jol tvrdí, že jeho dekrét bol legitímnym aktom, pričom ho označil za varovanie pre liberálnu opozíciu, ktorú nazval „protištátnou silou“, a o ktorej tvrdí, že sympatizuje so Severnou Kóreou.

Za zločiny súvisiace s krízou vyvolanou vyhlásením stanného práva odsúdili aj ďalších päť bývalých úradníkov.

