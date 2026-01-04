KĽDR testom balistickej rakety reagovala na zadržanie venezuelského prezidenta Madura

Severná Kórea odpálila v nedeľu viacero balistických rakiet zo svojho východného pobrežia len deň po tom, čo americké špeciálne jednotky zadržali v Caracase venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý bol dlhoročným spojencom severokórejského diktátora Kim Čong-una.
Juhokórejské ministerstvo obrany uviedlo, že približne o 07:50 hod. miestneho času (v sobotu o 22:50 SEČ) detekovalo „viacero projektilov, pravdepodobne balistických rakiet“, ktoré boli odpálené z okolia severokórejskej metropoly Pchjongjang.
Plná bojová pohotovosť
Rakety preleteli približne 900 kilometrov, uviedla vo vyhlásení juhokórejská armáda s tým, že Južná Kórea a jej spojenec Spojené štáty „dôkladne analyzujú špecifikácie“ (odpálených rakiet) a zároveň „udržiavajú stav plnej pohotovosti“.
Demonštrácia sily zo strany KĽDR nasledovala bezprostredne po úspešnej americkej operácii, ktorej cieľom bolo zadržať a previezť do Spojených štátov venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý tam čelí obvineniam z obchodovania s drogami a nedovoleného ozbrojovania.
Bojí sa sťatia
Americký zásah vo venezuelskej metropole Caracas predstavuje nočnú moru pre severokórejské vedenie, ktoré sa už dlhší čas obáva takzvaného „úderu s dekapitáciou“, aký Washington predviedol vo Venezuele, a s najväčšou pravdepodobnosťou tak ukončil vládu Nicolása Madura, ktorý bol pri moci od roku 2013.
Pchjongjang naposledy uskutočnil test balistickej rakety v novembri, keď americký prezident Donald Trump odobril juhokórejský plán na výstavbu jadrovej ponorky.