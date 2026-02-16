Kim Čong-un odhalil byty pre rodiny padlých vojakov z bojov na Ukrajine, sprevádzala ho dcéra

Severokórejský vodca Kim Čong-un predstavil novú ulicu bytov pre rodiny vojakov, ktorí zahynuli pri podpore Ruska vo vojne proti Ukrajine.
Na tejto fotografii poskytnutej severokórejskou vládou sa severokórejský vodca Kim Čong-un, druhý vpravo, zúčastňuje slávnostného dokončenia novej ulice s názvom Saeppyol Street v Pchjongjangu v Severnej Kórei v nedeľu 15. februára 2026. Nezávislí novinári nemali prístup k informovaniu o udalosti zobrazenej na tomto obrázku distribuovanom severokórejskou vládou. Obsah tohto obrázka je taký, aký je poskytnutý, a nemožno ho nezávisle overiť. Vodoznak v kórejčine na obrázku, ktorý poskytol zdroj, znie: „KCNA“, čo je skratka pre Kórejskú centrálnu tlačovú agentúru. Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
Severokórejský vodca Kim Čong-un predstavil novovybudovanú ulicu bytov určených pre rodiny vojakov, ktorí zahynuli pri podpore Ruska vo vojne proti Ukrajine. Informovala o tom štátna tlačová agentúra KCNA, ktorá zverejnila aj fotografie, na ktorých Kima sprevádza jeho dcéra Ču-ae.

Podľa juhokórejských a západných spravodajských služieb vyslala Severná Kórea do bojov po boku Ruska tisíce vojakov. Soul odhaduje, že približne 2-tisíc z nich zahynulo. Analytici uvádzajú, že Pchjongjang za to získava od Moskvy finančnú pomoc, vojenské technológie, ako aj dodávky potravín a energií.

Bezpodmienečná podpora

„Nová ulica bola vybudovaná vďaka vrúcnej túžbe našej vlasti, ktorá si želá, aby… jej vynikajúci synovia, ktorí bránili to najposvätnejšie obetovaním toho najcennejšieho, žili naveky,“ uviedol Kim v prejave, ktorý zverejnila KCNA. Hoci správa Rusko priamo nespomína, Kim minulý týždeň prisľúbil „bezpodmienečne podporovať“ všetky politiky a rozhodnutia ruského prezidenta.

„Pred svojou smrťou si hrdinskí mučeníci určite vo svojej mysli predstavovali svoje milované rodiny žijúce v stále prosperujúcej krajine,“ dodal severokórejský vodca. Zverejnené zábery zachytávajú Kima pri prehliadke bytov na ulici Saeppyol, kde sa rozpráva s rodinami padlých vojakov, zatiaľ čo jeho dcéra stojí po jeho boku.

Jasná nástupkyňa

Podľa juhokórejskej spravodajskej služby bola Ču-ae„jasne určená ako nástupkyňa“, keďže sa pravidelne zúčastňuje na významných verejných podujatiach. Inaugurácia bytov prichádza pred očakávaným zjazdom vládnucej strany, na ktorom by Kim mohol naznačiť ďalšie smerovanie domácej i zahraničnej politiky.

Analytik Hong Min z Kórejského inštitútu pre národné zjednotenie pre AFP uviedol, že načasovanie je „vysoko kalkulovaný politický krok na ospravedlnenie vyslania vojakov“ a predstavuje „symbolickú ukážku konkrétnej kompenzácie rodinám padlých“.

