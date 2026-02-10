Bývalá talianska trénerka čelí obvineniam zo šikany mladých športovkýň

Bývalá trénerka talianskej reprezentácie v modernej gymnastike Emanuela Maccaraniová čelí na súde v Monze obvineniam z psychického zneužívania mladých športovkýň. Prípad otvára diskusiu o metódach trénovania mladých športovcov počas zimných olympijských hier, ktoré sa konajú v Taliansku.
Maccaraniová, bývalá gymnastka a dlhoročná vedúca trénerského tímu Národného tréningového centra v Desiu, bola obvinená na základe svedectiev viacerých bývalých členiek tímu. Medzi nimi sú Nina Corradiniová a dvojnásobná majsterka sveta Anna Bastová, ktoré tvrdia, že museli šport opustiť pre psychický nátlak.
Okrem nich sú žalobkyňami aj Beatrice Tornatoreová a Francesca Mayerová, spolu s organizáciou Change The Game, ktorá bojuje proti zneužívaniu v športe. Maccaraniová obvinenia odmieta a v jej prospech vypovedalo päť ďalších gymnastiek.
Zakladateľka Change The Game Daniela Simonettiová zdôraznila, že súdny proces vyvoláva otázky o často používaných metódach tréningu, ktoré môžu mať ničivé dôsledky na duševné zdravie mladých športovcov. Po škandáloch týkajúcich sa sexuálneho zneužívania v gymnastike, ktoré mali široký ohlas v celej športovej komunite, kladie olympijský výbor zvýšený dôraz na ochranu psychickej pohody športovcov.
Už 59-ročná Maccaraniová počas takmer tridsaťročnej trénerskej kariéry viedla Taliansko k popredným miestam vo svete gymnastiky, v ktorom tradične dominujú krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. Avšak trénerské praktiky viedli k vážnym kontroverziám, vrátane váženia gymnastiek na verejnosti či psychického nátlaku ohľadom hmotnosti a stravovania.
Napriek varovaniam a disciplinárnemu konaniu zo strany talianskej gymnastickej federácie v roku 2023, bola Maccaraniová vlani odvolaná prezidentom federácie Andreom Facciom, ktorý avizoval nový začiatok smerom k príprave na olympiádu v Los Angeles 2028.
Táto kauza tak zostáva pod veľkým záujmom verejnosti a športovej komunity, viacero bývalých športovkýň verí v zmenu prístupu k výchove mladých talentov v budúcnosti.