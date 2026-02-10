Bývalá talianska trénerka čelí obvineniam zo šikany mladých športovkýň

Bývalá koučka talianskej modernej gymnastiky čelí na súde obvineniam z psychického nátlaku na mladé športovkyne.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Gokce Hatice Emirová
Gokce Hatice Emirová z Turecka na majstrovstvách Európy v modernej gymnastike 2024 v Budapešti. Foto: Tibor Illyes/MTI via AP
Taliansko Moderná gymnastika Moderná gymnastika z lokality Taliansko

Bývalá trénerka talianskej reprezentácie v modernej gymnastike Emanuela Maccaraniová čelí na súde v Monze obvineniam z psychického zneužívania mladých športovkýň. Prípad otvára diskusiu o metódach trénovania mladých športovcov počas zimných olympijských hier, ktoré sa konajú v Taliansku.

Maccaraniová, bývalá gymnastka a dlhoročná vedúca trénerského tímu Národného tréningového centra v Desiu, bola obvinená na základe svedectiev viacerých bývalých členiek tímu. Medzi nimi sú Nina Corradiniová a dvojnásobná majsterka sveta Anna Bastová, ktoré tvrdia, že museli šport opustiť pre psychický nátlak.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Okrem nich sú žalobkyňami aj Beatrice Tornatoreová a Francesca Mayerová, spolu s organizáciou Change The Game, ktorá bojuje proti zneužívaniu v športe. Maccaraniová obvinenia odmieta a v jej prospech vypovedalo päť ďalších gymnastiek.

Zakladateľka Change The Game Daniela Simonettiová zdôraznila, že súdny proces vyvoláva otázky o často používaných metódach tréningu, ktoré môžu mať ničivé dôsledky na duševné zdravie mladých športovcov. Po škandáloch týkajúcich sa sexuálneho zneužívania v gymnastike, ktoré mali široký ohlas v celej športovej komunite, kladie olympijský výbor zvýšený dôraz na ochranu psychickej pohody športovcov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Už 59-ročná Maccaraniová počas takmer tridsaťročnej trénerskej kariéry viedla Taliansko k popredným miestam vo svete gymnastiky, v ktorom tradične dominujú krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. Avšak trénerské praktiky viedli k vážnym kontroverziám, vrátane váženia gymnastiek na verejnosti či psychického nátlaku ohľadom hmotnosti a stravovania.

Napriek varovaniam a disciplinárnemu konaniu zo strany talianskej gymnastickej federácie v roku 2023, bola Maccaraniová vlani odvolaná prezidentom federácie Andreom Facciom, ktorý avizoval nový začiatok smerom k príprave na olympiádu v Los Angeles 2028.

Táto kauza tak zostáva pod veľkým záujmom verejnosti a športovej komunity, viacero bývalých športovkýň verí v zmenu prístupu k výchove mladých talentov v budúcnosti.

Firmy a inštitúcie: Medzinárodná gymnastická federácia
Okruhy tém: Zneužívanie detí
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk