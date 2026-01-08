Bývalý anglický rozhodca David Coote dostal podmienečný trest za zneužívanie dieťaťa

David Coote priznal sprístupnenie nevhodného videozáznamu s dieťaťom, súd mu udelil podmienečný trest.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
David Coote
Anglický futbalový rozhodca David Coote počas súboja Premier League 2022/2023 medzi Fulhamom a Arsenal. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Bývalý rozhodca anglickej futbalovej Premier League David Coote dostal podmienečný trest odňatia slobody po priznaní sprístupnenia nevhodného videozáznamu zobrazujúceho dieťa. Súd označil jeho „spektakulárny pád“ za tragický prípad. Štyridsaťtriročný Coote sa priznal k vyhotoveniu nevhodného pohybového záznamu dieťaťa najvážnejšieho charakteru.

Pri vynesení trestu mu triasli ruky. Súd mu udelil deväť mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky. Prokurátora uviedla, že video trvajúce 2 minúty a 11 sekúnd bolo nájdené na jeho notebooku a zachytávalo chlapca, ktorý sa vyzliekol a následne vykonával sexuálne akty na sebe.

Video objavili v rámci samostatného vyšetrovania nevhodných poznámok Cooteho o bývalom trénerovi Liverpoolu Jürgenovi Kloppovi z roku 2020. Polícia mu vo februári 2025 zaistila elektronické zariadenia a na pevnom disku jeho notebooku objavila video pochádzajúce z januára 2020.

Sudkyňa „ušetrila“ niekdajšieho arbitra od nepodmienečného trestu a poznamenala: „Zažil ste spektakulárny pád.“

Poukázala na to, že videá ako to, ktoré Coote stiahol, zobrazujú skutočné dieťa, ktoré je zneužívané, a vyzvala ľudí, ktorí takéto materiály sledujú, aby brali do úvahy následné škody, ktoré z toho vyplývajú.

Sudkyňa opísala jeho psychický stav slovami: „Bol ste osamelý muž. Váš vzťah sa nedávno rozpadol, mal ste duševné problémy a užívali ste kokaín.“

Coote v decembri 2024 prišiel o post rozhodcu v anglických profisúťažiach, stalo sa tak po zverejnení videa obsahujúceho poznámky o Kloppovi.

Európska futbalová únia (UEFA) mu tiež zakázala rozhodovať do júna 2026 po tom, čo sa v Nemecku počas ME 2024 objavilo video, na ktorom do nosa poťahoval biely prášok prostredníctvom zrolovanej bankovky.

Viac k osobe: David CooteJürgen Klopp
Firmy a inštitúcie: Anglická Futbalová asociácia (FA)UEFA Európska futbalová únia
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026
