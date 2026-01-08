Bývalý anglický rozhodca David Coote dostal podmienečný trest za zneužívanie dieťaťa

Bývalý rozhodca anglickej futbalovej Premier League David Coote dostal podmienečný trest odňatia slobody po priznaní sprístupnenia nevhodného videozáznamu zobrazujúceho dieťa. Súd označil jeho „spektakulárny pád“ za tragický prípad. Štyridsaťtriročný Coote sa priznal k vyhotoveniu nevhodného pohybového záznamu dieťaťa najvážnejšieho charakteru.
Bývalý rozhodca Premier League priznal vinu za výrobu detskej pornografie
Pri vynesení trestu mu triasli ruky. Súd mu udelil deväť mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky. Prokurátora uviedla, že video trvajúce 2 minúty a 11 sekúnd bolo nájdené na jeho notebooku a zachytávalo chlapca, ktorý sa vyzliekol a následne vykonával sexuálne akty na sebe.
Video objavili v rámci samostatného vyšetrovania nevhodných poznámok Cooteho o bývalom trénerovi Liverpoolu Jürgenovi Kloppovi z roku 2020. Polícia mu vo februári 2025 zaistila elektronické zariadenia a na pevnom disku jeho notebooku objavila video pochádzajúce z januára 2020.
Bývalý rozhodca Premier League dostal dištanc na osem týždňov za urážky na adresu Kloppa
Sudkyňa „ušetrila“ niekdajšieho arbitra od nepodmienečného trestu a poznamenala: „Zažil ste spektakulárny pád.“
Poukázala na to, že videá ako to, ktoré Coote stiahol, zobrazujú skutočné dieťa, ktoré je zneužívané, a vyzvala ľudí, ktorí takéto materiály sledujú, aby brali do úvahy následné škody, ktoré z toho vyplývajú.
Prepustený arbiter z Anglicka podal úprimnú spoveď. Uviedol, že je gej
Sudkyňa opísala jeho psychický stav slovami: „Bol ste osamelý muž. Váš vzťah sa nedávno rozpadol, mal ste duševné problémy a užívali ste kokaín.“
Coote v decembri 2024 prišiel o post rozhodcu v anglických profisúťažiach, stalo sa tak po zverejnení videa obsahujúceho poznámky o Kloppovi.
Anglický rozhodca Coote počas ME v Nemecku údajne „šňupal“ kokaín
Európska futbalová únia (UEFA) mu tiež zakázala rozhodovať do júna 2026 po tom, čo sa v Nemecku počas ME 2024 objavilo video, na ktorom do nosa poťahoval biely prášok prostredníctvom zrolovanej bankovky.