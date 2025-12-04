Gymnastky podali žalobu na trénera, ktorý ich sexuálne zneužíval. Ozrejmili, čo všetko robil im aj ďalším dievčatám

Dve gymnastky, ktoré tvrdia, že boli sexuálne zneužívané na elitnej akadémii v Iowe, podali v pondelok 1. decembra žaloby na orgány dohľadu nad týmto športom a tvrdia, že nezabránili Seanovi Gardnerovi v obťažovaní dievčat napriek opakovaným sťažnostiam na správanie trénera.
Organizácia USA Gymnastics a americké Centrum pre bezpečný šport boli v decembri 2017 informované o „nevhodnom a zneužívajúcom správaní“ vrátane toho, že Gardner počas trénovania v telocvični v Mississippi objímal a bozkával dievčatá a dopúšťal sa ďalších prejavov obťažovania.
Organizácie to riadne nevyšetrili, neodňali Gardnerovi trénerské oprávnenia, nenahlásili ho orgánom činným v trestnom konaní ani nepodnikli iné kroky na ochranu športovcov, tvrdia žaloby podľa webu cnn.com.
Prominentná akadémia
Táto nečinnosť umožnila Gardnerovi získať v roku 2018 novú prácu v štáte Iowa, kde boli podľa gymnastiek ony a ďalšie predškolské a dospievajúce dievčatá zneužívané napriek ďalším sťažnostiam na Gardnera, ktorého v auguste zatkla FBI.
Inštitút založil prominentný tréner Liang „Chow“ Qiao, ktorý je známy tým, že vychováva olympijské šampiónky a bol tiež uvedený ako žalovaný.
Dočasné pozastavenie činnosti v roku 2022 voči Gardnerovi prišlo „po prijatí prvej správy o sexuálnom zneužívaní“ voči nemu a bolo zverejnené v jeho online databáze disciplinárnych opatrení. To bol „jediný dôvod, prečo Gardnerovi zakázali trénovať mladých športovcov v rokoch do jeho zatknutia“. Aktuálne je však úplne dištancovaný z gymnastiky.
Natáčal si ich
Gardner čelí federálnym obvineniam z detskej pornografie za to, že v období od decembra 2017 do apríla 2018 údajne umiestnil skrytú kameru do spŕch v gymnastickom štúdiu v štáte Mississippi, aby nahrával svojich študentov.
Vyšetrovatelia tvrdia, že vytvoril videá zobrazujúce detailné zábery najmenej 10 nahých alebo vyzlečených maloletých, ktoré získali z jeho počítačov minulý rok pri vyšetrovaní.
Kouč svoju vinu nepriznal a bol uväznený až do súdneho procesu, ktorý je naplánovaný na január 2026. V žalobách sa uvádza, že žalobcovia boli 11- a 12-ročné deti v telocvični u Chowa. Tvrdia, že boli vystavení „fyzickému, emocionálnemu a sexuálnemu zneužívaniu, obťažovaniu a obťažovaniu“, až kým po rokoch z posilňovne neodišli.
Čo od nich vyžadoval?
Medzi žalobcami je gymnastka Finley Weldonová a 19-ročná študentka Iowskej univerzity Hailey Gearová. Žiadajú bližšie nešpecifikované odškodné za svoje zranenia a náklady na liečbu. Zneužívanie nahlásilo niekoľko ďalších bývalých gymnastiek a očakávajú sa ďalšie žaloby.
Žaloby tvrdia, že všetci obžalovaní nedbali na to, aby reagovali na správy o Gardnerovom nevhodnom správaní. Kouč mal chcieť od dievčat, aby ho po každom tréningu v Mississippi dlho objímali a že vyhodil jedno dievča, ktoré to odmietlo.
Údajne mal nevhodné stretnutie za zatvorenými dverami s dievčaťom, ktoré slovne zneužíval, bozkával gymnastky na čelo, nadmerne pred nimi pil alkohol, hovoril sexuálne vtipy, mal nevhodné komentáre na sociálnych sieťach a prenasledoval jedno dievča, od ktorého dostal pokyn, aby ju prestal kontaktovať.
Žaloby tvrdia, že inštitúty pred prijatím Gardnera do zamestnania nevykonali adekvátnu previerku a naďalej ho zamestnávali aj po tom, čo dostali sťažnosti, že sa nevhodne dotýkal dievčat, keď ich pozoroval počas tréningu.
Akadémie v reakcii uviedli, že prešiel štandardnou previerkou a po tom, ako sa mu v júli 2022 pozastavila spoločnosť, Gardnera prepustili, hoci „v tom čase nedošlo k žiadnemu zisteniu nevhodného správania“.