Šokujúci škandál v Borussii Dortmund: Bývalý zamestnanec obvinený zo sexuálneho zneužívania

Polícia prijala dve sťažnosti proti bývalému zamestnancovi klubu.
Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund sa ocitol v centre škandálu po tom, čo polícia v meste Hagen potvrdila prijatie dvoch sťažností na sexuálne zneužívanie bývalého zamestnanca klubu. Hovorca polície uviedol, že sťažnosti boli podané v uplynulých dňoch, pričom meno muža nebolo zverejnené.

Klub už začiatkom októbra vyzval všetkých, ktorí majú informácie o sexuálnom zneužívaní v rámci klubu, aby sa ozvali, po tom, čo denník Bild informoval o interných obavách, že neznámy bývalý manažér zneužíval hráča mládežníckeho tímu. Podľa listu právnika a päťstranového spisu, ktorý bol klubu doručený v roku 2010, mala údajná obeť obviniť manažéra z toho, že spájal profesionálny úspech so sexuálnymi službami, ako aj z nevhodného dotýkania sa a pokusu o bozkávanie.

Borussia Dortmund v stanovisku uviedla, že v roku 2010 a opäť v roku 2023 dostala sťažnosti na tohto muža, ktorého následne prepustila z nešpecifikovanej, ale nižšej pozície a „zabezpečila, že opustil klub“. Sťažnosť z roku 2023 sa týkala údajných incidentov, ktoré nezahŕňali ďalších členov klubu, pričom muž obvinenia poprel.

Magazín Bild uviedol, že doteraz hovoril s ôsmimi osobami, ktoré uvedené osobu zažalovali. Sú medzi bývalí fanúšikovia, mládežnícki hráči a susedia muža, pričom najmladší mal mať v čase údajného zneužívania iba 11 rokov. Incidenty sa mali odohrávať pred niekoľkými desaťročiami.

Borussia Dortmund informovala, že poverila externých vyšetrovateľov preskúmaním týchto obvinení a poskytne im „všetky dostupné prostriedky“. Klub zároveň vyzval všetky obete medziľudského a sexuálneho násilia, ako aj osoby s informáciami o takýchto prípadoch, aby využili systémy na oznamovanie neprávostí.

