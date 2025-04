Bylinky pomáhajú tam, kde moderná medicína zlyháva: Pri otehotnení aj artritíde - ROZHOVOR

Slovensko je bohaté na liečivé rastliny, ktoré majú prekvapivo silné účinky – niektoré dokážu konkurovať bežným farmaceutikám, iné ich dokonca prekonávajú. Púpava, valeriána, kapucínka či ľubovník nie sú len “babičkine rady”. Pri správnom použití vedia tlmiť zápaly, bojovať proti baktériám, pomôcť so spánkom, úzkosťou aj hormonálnou nerovnováhou.

S Ivetou Henzelyovou, skúsenou bylinkárkou a fytoterapeutkou sme sa rozprávali o tom, ktoré slovenské bylinky majú najväčší potenciál, prečo moderná medicína ich silu často podceňuje a aké chyby robíme pri ich zbere, spracovaní či užívaní. Dozviete sa tiež o reálnych prípadoch, keď bylinky pomohli tam, kde klasická liečba zlyhala.

Ktoré slovenské rastliny sú najúčinnejšie a môžu konkurovať bežným liekom?

Na Slovensku máme stále veľa liečivých rastlín, ktoré v prevencii dokážu konkurovať chemickým liekom. Sú účinné aj pri bežných akútnych ochoreniach a poraneniach. Pri vážnych ochoreniach môžu dopĺňať liečbu, ale vždy po konzultácii s odborníkom.

Púpava lekárska podporuje trávenie, obličky, gynekologické zdravie a funkciu pečene. Jej účinok je porovnateľný s chemickými liekmi na detoxikáciu.

Valeriána lekárska pomáha pri problémoch so spánkom, úzkosti a ľahšej depresii. Je prírodné sedatívum, často účinnejšie než bežné lieky, môže nahradiť benzodiazepíny či niektoré antihistaminiká.

Ľubovník bodkovaný zvyšuje hladinu serotonínu a pomáha pri miernej až strednej depresii. V niektorých prípadoch nahrádza bežné antidepresíva.

Kapucínka väčšia je prírodné antibiotikum vhodné pri infekciách dýchacích a močových ciest. Pri miernych bakteriálnych infekciách môže nahradiť chemické antibiotiká.

Medzi ďalšie účinné rastliny patrí rakytník, echinacea, pestrec, repík, tymián, nechtík, lipa či hloh — podporujú imunitu, srdce, obličky alebo zlepšujú kvalitu krvi.

Ako prebieha výskum liečivých rastlín na Slovensku? Máme dostatočné zdroje a odborníkov na ich skúmanie?

Výskum prebieha v botanických záhradách v Košiciach, Bratislave a Nitre, v Slovenskej botanickej spoločnosti a vo farmaceutických firmách. Osobitne by som chcela upozorniť na výnimočného vedca, Prof. Dr.Františka Baluška, DrSc., ktorý pracuje v Botanickom ústave SAV, vedie laboratórium na Ústave bunkovej a molekulárnej botaniky na univerzite v Bonne.

Je zakladateľom novej vednej disciplíny rastlinnej neurobiológie. Rúca staré predstavy o rastlinách ako o automatických a nevedomých bytostiach. Dokazuje, že rastliny sú živé, inteligentné a oduševnelé.

Na Slovensku máme kvalitných odborníkov aj bohatú flóru, ktorá ponúka množstvo materiálu na výskum. Problémom je nedostatočné financovanie a chýbajúca osveta. Investície do výskumu prírodných látok by mohli znížiť potrebu chemických liekov.

Využíva moderná farmácia potenciál liečivých rastlín, alebo ich skôr zanedbáva?

Moderná farmácia, to sú veľké farmaceutické koncerny, ktoré neustále vyhľadávajú nové rastliny ako potenciálne lieky. Ich záujmom je však prinášať na trh stále nové chemické lieky, nie prírodné rastlinné lieky.

Západná vedecká medicína pracuje s chemickými náhradami prirodzených, živých, rastlinných materiálov. Synteticky sa vyrába jedna účinná látka oddelená od ostatných látok v rastline. Táto látka priamo účinkuje, zastavuje bolesť, zmierňuje zápal, zastavuje krvácanie a pod. Jej užívanie má vedľajšie účinky, na ktoré je potrebná ďalšia chemická látka, ktorá ich zmierňuje a takto to pokračuje ako nekonečný kolobeh.

Spôsob moderného života vyžaduje rýchle riešenia, preto sme sa naučili siahnuť po chemických liekoch. Nepátrame po príčinách našich zdravotných problémov a nie sme dosť trpezliví. Liečba rastlinami je pomalšia, ale trvalá a väčšinou neprináša žiadne vedľajšie účinky. Nie som proti chemickým liekom, sú naozaj život zachraňujúce. My ich ale užívame príliš často. Aj vtedy, kedy by stačilo ochorenie vyležať alebo vypiť bylinkový čaj.

Ktoré faktory ovplyvňujú účinnosť liečivých rastlín – je to spôsob spracovania, čas zberu alebo niečo iné? Robíme pri ich užívaní chyby, ktoré znižujú ich účinnosť?

Účinnosť závisí od miesta a času zberu, spôsobu spracovania a skladovania. Zbiera sa v čistom prostredí, mimo miest a ciest. Dôležitý je aj denný čas zberu – obsah účinných látok sa počas dňa mení. Rastliny sa nesmú zbierať za vlhka, inak sa znehodnotia. Najčastejšie sa sušia – čím jemnejšia časť rastliny, tým rýchlejšie musí byť usušená. Nesušia sa na slnku. Sušené rastliny sa skladujú v papierových alebo plátenných obaloch na suchom mieste.

Používajú sa aj iné formy – tinktúry, oleje, masti, prášky, oxymely či koncentráty. Každý spôsob má svoje pravidlá. Už samotný zber je liečivých procesom. Príprava produktov nás zavedie k našim koreňom a užívanie takýchto liečiv nás presvedčí o tom, že v prírode je všetko, čo potrebujeme.

Ilustračné foto: GettyImages

Myslíte si, že ľudia na Slovensku stále dôverujú liečivým rastlinám alebo ich vnímajú skôr ako doplnok k západnej medicíne?

Ľudia, ktorí vyrastali v prostredí, kde sa liečivé rastliny používali, im stále dôverujú. Aj keď na Slovensku dominuje západná medicína, mnoho ľudí sa vracia k tradičným formám liečenia. Používajú ich ako doplnok ku farmaceutickým liekom.

Hlavne mladšia generácia dôveruje viac chemickým liekom než rastlinám. Rastie však podpora prirodzeného spôsobu života, kde rastliny majú svoje nezastupiteľné miesto. Trend ekologického a prírodného životného štýlu podporuje záujem o rastlinné liečivá, najmä v oblasti prevencie.

Môžem smelo povedať, že na Slovensku je prítomná silná dôvera v liečivé rastliny. Vnímajú sa však skôr ako doplnky západnej medicíny, nie ako samostatné lieky. Rastúcim záujmom o preberanie zodpovednosti za vlastné zdravie rastie aj záujem o využívanie liečivých síl samotnej prírody.

Aké riziká môžu priniesť nesprávne používané liečivé rastliny alebo nedostatočne overené prípravky?

Môžu spôsobiť alergie (vyrážky, dýchacie problémy), najmä pri oslabenej imunite. Niektoré reagujú s liekmi – napríklad ľubovník znižuje účinok antidepresív a antikoncepcie, ginko zvyšuje riziko krvácania.

Neoverené a nekontrolované prípravky môžu byť kontaminované nečistotami, plesňami, pesticídmi alebo ťažkými kovmi. Nesprávne spracovanie, alebo skladovanie môže spôsobiť znehodnotenie účinných látok v rastlinách.

Je tiež dôležité vyberať správne rastliny. Niektoré účinkujú v prvej, akútnej fáze ochorenia, potláčajú bolesť a zápal. Iné pomáhajú rekonštruovať poškodené sliznice, zlepšujú odstraňovanie odpadových a škodlivých látok z tela, iné sú najlepšie na doliečenia ochorenia, v záverečnej fáze ochorenia. Niektoré rastliny sú najsilnejšie v prevencii a v akútnej fáze účinkovať nebudú.

Ako môžu pacienti bezpečne kombinovať rastlinné lieky s farmaceutickými liekmi? Sú nejaké kombinácie, ktoré sa vyslovene neodporúčajú?

Niektoré rastliny sa nesmú kombinovať s liekmi:

Ľubovník, ginko – ovplyvňujú účinok liekov

Cesnak, zázvor – zvyšujú riziko krvácania s antikoagulanciami

Sladké drievko – zvyšuje tlak

Hloh – zosilňuje účinok srdcových liekov

Grapefruit – ovplyvňuje metabolizmus viacerých liekov

Valeriána – zosilňuje účinok sedatív

Senovka grécka – znižuje hladinu cukru, čo môže byť nebezpečné pri inzulíne

Aké mýty by ste o rastlinách vyvrátili?

Najčastejšie sa stretávam s mýtmi pri šípkach. Prvý mýtus hovorí o tom, že šípky obsahujú len vitamín C a žiadne ďalšie účinné látky. To nie je pravda. Obsahujú karotenoidy, flavonoidy, organické kyseliny a mnoho ďalších liečivých látok. Pôsobia protizápalovo, sú to antioxidanty. Ľudia si myslia, že šípky sú ideálne na chudnutie. Nie je to pravda. Podporujú prácu tráviacich orgánov, obsahujú vlákninu, ale samotné chudnutie nezabezpečia.

Levanduľa je často považovaná za rastlinu, ktorá je vhodná iba na zlepšenie spánku a na psychické uvoľnenie. Táto rastlina je dobrá aj na zlepšenie trávenia, tlmí bolesti, pôsobí protizápalovo, lieči kožné ochorenia.

V minulosti som sa stretla s mýtom, že levanduľa spôsobuje hormonálnu nerovnováhu u mužov. Niektoré štúdie upozorňovali, že levanduľa môže zvyľovať hladinu strogénu u mužov, čo sa však nepreukázalo.

Foto:

Ako spoznať kvalitné rastlinné produkty?

Existuje niekoľko dôležitých kritérií, na ktoré sa treba zamerať: certifikácia a schválenie. Na Slovensku by mali mať doplnky výživy a rastlinné lieky registráciu Štátneho ústavu na kontrolu liečiv. Mali by sme sledovať označenie koncentrácie účinných látok, ich pestovanie, krajinu pôvodu. Výrobok by mal mať aj slovenský text. Sledujeme aj recenzie a odporúčania.

Pozeráme na celkový vzhľad produktu, jeho konzistenciu, farbu, vôňu. Je dobré vyhľadať názor fytoterapeuta alebo iného odborníka na prírodnú medicínu.

Môžete sa zo svojej praxe podeliť o prípady, kedy liečivé rastliny pomohli ľuďom, ktorým nepomohli ani syntetické liečivá alebo iný zaujímavý príbeh, ktorý je dôkazom, že liečivé rastliny nemajú iba zanedbateľnú účinnosť?

Pred niekoľkými rokmi ma požiadala o pomoc mladá žena, ktorá nemohla otehotnieť. Užívala chemické lieky, ktoré ale neviedli k zlepšeniu jej stavu. Mala problémy so štítnou žľazou, oslabenú imunitu, zápal močových ciest.

Bola trpezlivá, viedla som ju dva roky. Pracovali sme na psychosomatických príčinách jej zdravotných problémov a postupne som odporúčala rastlinné kúry zložené z bylinkových čajov, liehových macerátov, kúpeľov, mastí a obkladov. Konzultovali sme pravidelne. Po dvoch rokoch otehotnela a narodila sa jej dcérka.

Iná klientka začala trpieť bolesťami kĺbov. Je vášnivá turistka, bolesť obmedzovala jej pohyb. Začala trpieť aj psychicky, objavili sa depresie. Keď sa bolesti zhoršovali, navštívila lekára. Zistili jej reumatoidnú artritídu. Predpísali kortikosteroidy, ktoré zo začiatku tlmili bolesti, ale ich dávku musela zvyšovať. Jej imunita sa zhoršovala, bola stále unavená, objavili sa aj žalúdočné vredy a poruchy práce čriev.

Začali sme najprv mierniť zápal, tíšili sme bolesť. Užívala tinktúry z vŕbovej kôry, z púčikov topoľa, brezy, buka. Pila čaj z čiernej ríbezle, ľubovníka, bazy čiernej a tužobníka brestového, odvar z koreňa lopúcha a ihlice trńistej. Robila si obklady zo zeolitu a ricínového oleja, mastila si boľavé kĺby mojou masťou z deviatich bylín a živíc. Zároveň užívala produkty z apiterapie. Pravidelne si robila kúpele z bylín. Kontrola po troch mesiacoch ukázala výrazné zníženie zápalových markerov. Dnes ju kĺby nebolia. Je znova v horách a pohyb jej robí radosť.