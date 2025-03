Búrlivý vzťah Trumpa a Zelenského alebo prečo medzi nimi absentuje dobrá chémia - KOMENTÁR

Pre ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bol stret s Donaldom Trumpom v Oválnej pracovni žiarivou ukážkou toho, aké dôležité budú osobné väzby so šéfom Bieleho domu pre jeho šance na ukončenie vojny s Ruskom za prijateľných podmienok. Zelenskyj sa počas ostatných dvoch týždňov snažil obmedziť škody. Ospravedlnil sa Trumpovi, poďakoval jemu i americkému ľudu za pomoc a podriadil sa jeho výzve na bezpodmienečné 30-dňové prímerie.

To doteraz stačilo na opätovné „zapnutie“ americkej vojenskej pomoci a zdieľania spravodajských informácií, predstavenie jednotného postoja voči Moskve a zabezpečenie podpory Trumpa. „Mal som niekoho, kto podľa všetkého nechcel mier. Teraz s mierom súhlasil,“ povedal Trump o Zelenskom. „Potrebujeme normálne, funkčné vzťahy,“ povedal Zelenskyj novinárom v piatok v Kyjeve.

Špina na Bidenovcov

Napriek nedávnemu pokroku, keď Trump naďalej presadzuje zblíženie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, sú vzťahy so Zelenským naďalej krehké. Trenice medzi týmito dvoma siahajú ešte do roku 2019, keď sa Trump pokúsil prinútiť Zelenského, aby začal vyšetrovanie obchodných aktivít bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera, súvisiacich s Ukrajinou. Zelenskyj to neurobil a neslávne známy telefonát potom viedol k snahám o odvolanie Trumpa.

Tí, ktorí boli v tom čase v Trumpovom blízkom kruhu, tvrdia, že naďalej prechováva zášť voči Zelenskému. „Takmer všetky ťažkosti môžeme vysledovať až k takzvanému ‚dokonalému telefonátu‘,“ povedal pre agentúru AFP John Bolton, bývalý Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť, pričom použil Trumpove slová na to, ako hovor opísal. „Je to len niečo, na čo Trump nikdy nezabudol… A očividne tam nie je žiadna dobrá chémia,“ povedal Bolton, ktorý je teraz tvrdým Trumpovým kritikom.

Iní, ktorí boli zapletení do škandálu, sú priamejší. A niektorí vravia, že Trump nenávidí Zelenského a Ukrajinu. „Verte mi, pretože to viem. Hovoril som s ním, sedel som tam, počul som ho,“ povedal Lev Parnas, prostredník Trumpovho právnika Rudyho Giulianiho, ktorý povedal, že ho poslali na Ukrajinu, aby pred voľbami v roku 2020 vykopal špinu na Bidenovcov. „Najväčšia vec, na ktorú sú (Trumpov tím) naštvaní, je, že (Ukrajina) neoznámili vyšetrovanie Joea Bidena… Že mu nedali to, čo chcel,“ povedal krátko po strete v Bielom dome v podcaste Parnas, ktorý neskôr svedčil v Kongrese proti Trumpovi.

Pocitmi ovládaný Trump

Problémom pre Zelenského je, do akej miery Trumpove osobné pocity diktujú celkovú politiku USA. „Keď má niekoho rád alebo keď niekoho nemá rád, má to mimoriadne neúmerný dopad,“ povedal Bolton.

Niektorí však tvrdia, že napätie je výsledkom aj Zelenského vlastných slabostí na svetovej scéne. Obvinili ho zo základných chýb – skočil na Vanceove provokácie, nemal na sebe oblek a nezasypával Trumpa komplimentmi a vďačnosťou, ako to robia iní svetoví lídri. „Zelenskyj je naozaj zlý diplomat, ktorý sa hádal úplne s každým politikom, pretože nemá poňatia, čo robí,“ povedal bývalý člen jeho tímu agentúre AFP pod podmienkou zachovania anonymity.

Zobchodovateľný Trump

Spojenci komika, ktorý sa stal prezidentom, to však spochybňujú a vykresľujú ho ako lídra zameraného výlučne na záujmy Ukrajiny. „Stretli sa dve egá, dokonca tri, ktoré boli veľmi stiesnené v jednej miestnosti,“ povedal nemenovaný člen ukrajinskej delegácie, ktorý bol so Zelenským v Bielom dome. „Prezident nie je spútaný a vždy zdôrazňuje, že nie je politik a nebude predstierať, že hrá všetky tieto politické jemnosti,“ dodala táto osoba pre agentúru AFP. „V časoch vojny nie je čas na drobnosti, obleky a zdvorilosť.“ Zdroj však pripustil, že Zelenskyj by mohol upraviť svoj štýl pred akýmkoľvek budúcim stretnutím. „Možno keby dostal druhú šancu, zachoval by sa inak.“

Ako ukazuje rýchly obrat od vyhodenia z Bieleho domu k dohode o spoločnom pláne prímeria, Trumpova túžba po dohode znamená, že vzťah bude pre Zelenského zachrániteľný, povedal Bolton. „S Trumpom nie je nikdy nič dané, pretože je zobchodovateľný.“ Nanešťastie pre ukrajinského lídra však v boji o Trumpovu náklonnosť čelí ešte jednej výzve, povedal Bolton. „V prípade, že sa Zelenskyj postaví proti Putinovi, Trump verí, že jeho priateľstvo s Putinom je také silné, že pre Zelenského bude ťažké to premôcť.“