Búrky dnes môžu byť na Slovensku aj nebezpečné, platí žltá výstraha a pre 37 okresov aj vyššia oranžová

Po dvoch dňoch pokoja vo štvrtok večer opäť na Slovensku udrú aj búrky a meteorológovia vydali aj výstrahy prvého a druhého stupňa. Cez deň však bude mimoriadne horúco a teplota sa môže v niektorých okresoch vyšplhať aj na 37 stupňov Celzia.

Výstraha pred vysokými teplotami

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), vo štvrtok po okraji rozsiahlej oblasti vyššieho tlaku vzduchu, ktorá k nám bude zasahovať od juhu až juhozápadu, bude do strednej Európy vrcholiť od západu prílev veľmi teplého vzduchu.

Najvyššia denná teplota vo štvrtok dosiahne 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 a na horách vo výške 1500 m bude okolo 21 stupňov Celzia. — Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Najteplejšie bude v okresoch Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš, pre ktoré platí vyššia oranžová výstraha druhého stupňa. Žlté varovanie je v rovnakom čase (od 13.00 do 18.00) vydané pre okresy Banská Bystrica, Detva, Poltár, Zvolen aj Rožňava.

Výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami vydané na štvrtok 26. júna 2025. Foto: www.shmu.sk

Kde dnes na Slovensku hrozia búrky?

Meteorológovia opäť varujú aj pred spomínanými búrkami a podľa portálu iMeteo.sk je pravdepodobnosť, že budú nebezpečnejšie, podobne ako tomu bolo v pondelok, keď páchali aj škody.

„Vo štvrtok popoludní sa začne nad Alpami vytvárať kopovitá oblačnosť, z ktorej sa postupne sformujú pomerne intenzívne búrky a tie by do oblasti Álp mohli priniesť aj nebezpečnejšie sprievodné javy, predovšetkým prívalový lejak. Vyskytnúť sa však môžu aj supercelárne búrky, ktoré by mohli produkovať až niekoľkocentimetrové krúpy. V druhej polovici popoludnia by sa tieto búrky mali presúvať smerom k nášmu územiu,“ uvádza spomínaný web s tým, že u nás by mohol narobiť problém opäť silný vietor.

SHMÚ vydal výstrahy pred búrkami od 19.00 a vyššia oranžová druhého stupňa je vydaná pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Komárno, Levica, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Čadca aj Žilina.

Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 40 mm v priebehu 30 minút, nárazmi vetra 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami. — Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Žlté varovanie prvého stupňa je rovnako od siedmej večer vydané v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín, kde ako SHMÚ informuje na svojom webe, sa môže vyskytnúť búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 mm v priebehu 30 minút, nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.