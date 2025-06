Búrky dnes hrozia v 49 okresoch Slovenska, platia aj iné výstrahy prvého a druhého stupňa - FOTO

V pondelok bude na Slovensku mimoriadne teplo a neskôr hrozia aj búrky. Meteorológovia vydali na dnes výstrahy pred búrkami aj vysokými teplotami. V najteplejších lokalitách môže byť teplota aj nad 35 stupňami Celzia.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti Facebook informuje, že nový týždeň sa začne mimoriadne horúcim počasím a pred studeným frontom do našej oblasti od juhozápadu vyvrcholí prílev veľmi teplého tropického vzduchu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Teplota v nižších polohách na väčšine územia dosiahne 30 stupňov Celzia, ale v najteplejších lokalitách v južnej polovici územia bude aj nad 35 stupňov a maximum očakávame na úrovni 36, možno až aj 37 stupňov Celzia, s najvyššou pravdepodobnosťou na juhozápade a Honte. — Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Predpoveď maximálnej dennej teploty na pondelok 23. júna 2025. Foto: www.facebook.com

Výstrahy pred vysokými teplotami

Na pondelkové popoludnie vydali SHMÚ aj varovania pred vysokými teplotami, vyššie druhého stupňa oranžovej farby bude platiť od 14.00 do 18.00 v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Krupina, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Skalica aj Trnava a teplota tu môže vystúpiť na už spomínaných 35 až 36 a výnimočne môže dosiahnuť aj 37 stupňov Celzia.

Žlté varovanie prvého stupňa meteorológovia vydali od 13.00 do 18.00 pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Trenčín, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Snina a Vranov nad Topľou, v ktorých sa môže maximálna denná teplota vyšplhať na 33 až 34 stupňov Celzia.

Výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami vydané na pondelok 23. júna 2025. Foto: www.shmu.sk

Kde dnes na Slovensku hrozia búrky?

Neskôr popoludní, no najmä večer, bude podľa meteorológov v súvislosti s postupujúcim studeným frontom od západu stúpať pravdepodobnosť výskytu búrok. „V silnom prúdení budú rýchlo postupovať, pričom môže vzniknúť aj rozsiahlejší búrkový systém postupujúci do horúceho a pomerne suchého vzduchu a to sú podmienky vhodné najmä na silné nárazy vetra, na ktoré sa pre istotu oplatí pripraviť už skôr,“ uvádza SHMÚ.

Pravdepodobnosť nárazov vetra v pondelok 23. júna 2025. Foto: www.facebook.com

Varovanie prvého stupňa pred búrkami je vydané od 17.00 pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina.

Môžu sa vyskytnúť búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 mm v priebehu 30 minút s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. — Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

SHMÚ na svojom webe upozorňuje, že intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako sú stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov a ďalšie. „Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch aj objektoch a krúpy môžu poškodiť vegetáciu,“ doplnil.