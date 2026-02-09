Bulharský Twin Peaks. Polícia našla mŕtve telá podozrivých z trojnásobnej vraždy vo vypálenej horskej chate

Bulharské úrady v nedeľu oznámili, že našli telá troch hľadaných podozrivých v prípade trojnásobnej vraždy spojenej s kontroverznou mimovládnou organizáciou, ktorú jeden z prokurátorov prirovnal k americkému seriálu „Twin Peaks“.
Mŕtvi v karavane
Dvaja muži a 15‑ročný chlapec boli objavení zastrelení v obytnom karavane pri vrchu Okolčica v západnej časti bulharského pohoria Stará planina, uviedol šéf polície Zachari Vaskov. Miesto nálezu leží asi 80 kilometrov od vyhorenej horskej chaty, kde 2. februára našli troch zastrelených mužov.
Obeťami v chate boli členovia mimovládnej organizácie Národná agentúra pre kontrolu chránených území (NAKZT). Organizácii patrilo aj obytné vozidlo, v ktorom našli telá podozrivých. Vaskov označil prípad za „bezprecedentný zločin, prinajmenšom pre Bulharsko“. Podľa prvotných zistení došlo k streľbe priamo vo vnútri karavanu a polícia preveruje „všetky možné hypotézy“.
Kontroverzní ochranári
NAKZT sa prezentovala ako skupina horských strážcov organizujúca aj tábory pre deti. Pred dvoma rokmi však čelila trestnému oznámeniu pre údajné sexuálne zneužívanie detí a podľa šéfa bulharskej kontrarozviedky Denja Deneva mala dokonca „polovojenskú štruktúru“.
Generálny prokurátor Borislav Sarafov tento týždeň uviedol, že organizácia vykonávala aktivity, ktoré „nie sú v súlade s Božou vôľou ani so záujmami spoločnosti, štátu a detí“. Prípad prirovnal k seriálu Twin Peaks, v ktorom agent FBI odhaľuje bizarné a desivé skutočnosti počas vyšetrovania vraždy.