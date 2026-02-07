Posun vo vyšetrovaní prípadu v obci Henclová, polícia začala stíhanie pre vraždu

Vo vyšetrovaní prípadu v obci Henclová došlo k posunu. Podľa policajtov ide o vraždu. Košická polícia na sociálnej sieti informovala, že došlo k posunu vo vyšetrovaní a bolo začaté stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. V obci Henclová (okres Gelnica) vo štvrtok 5. februára v ranných hodinách našli telo muža bez známok života. Ležal v kuchyni v kaluži krvi. Políciu privolal brat zosnulého, ktorý s ním žil v spoločnej domácnosti.
Tragický nález v obci Henclová. Telo muža našli v kaluži krvi, vedľa neho ležala sekera
„Kriminalistickí technici na mieste udalosti zaistili stopy a predmety, ktoré boli následne zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie,“ informovala polícia s tým, že v rámci vyšetrovania bol zadržaný 67-ročný Dušan. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia a krajský vyšetrovateľ mu vzniesol obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.
„So zadržanou osobou naďalej prebiehajú potrebné procesné úkony. Spracovaný bude podnet na jej vzatie do väzby, ktorý bude predložený prokurátorovi Krajskej prokuratúry Košice,“ uzavrela polícia.