Ukončenie americkej pomoci Ukrajine nemusí byť katastrofa, ale bude „kritické a bolestivé“. Ako referuje web gazeta.ua, uviedol to poslanec ukrajinského parlamentu a predstaviteľ výboru pre národnú bezpečnosť, obranu a spravodajstvo Serhij Rachmanin.

„Táto pomoc je v médiách trochu preceňovaná, hoci naďalej je dôležitá. V skutočnosti, ak sa pokúsite pristupovať k situácii objektívne, aj keď USA úplne odmietnu pomôcť Ukrajine, bude to kritické, ale nie katastrofické, za predpokladu, že časť nedostatku tejto pomoci bude kompenzovaná ukrajinskými vnútornými rezervami a časť bude kompenzovaná Európou. Tu však začína veľké množstvo ‚ale‘,“ povedal Rachmanin pre rozhlasovú stanicu NV.

„Možnosti našich podnikov vojensko-priemyselného komplexu sú v skutočnosti väčšie, či už sú to súkromné aj štátne, napriek všetkému sa rozvíjajú a neustále zväčšujú sortiment aj objem produktov. Ak to budeme vhodne financovať a podporovať, pokryjeme oveľa väčšiu časť potrieb, ako je tomu dnes. To je objektívne,“ zdôraznil Rachmanin.