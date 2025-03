Rusko tvrdí, že zmrazenie americkej pomoci pre Ukrajinu je „najlepším príspevkom“ k mieru

Rusko v utorok uviedlo, že pozastavenie americkej pomoci Ukrajine po verejnej roztržke medzi prezidentmi Donaldom Trumpom a Volodymyrom Zelenským je najlepším príspevkom k ukončeniu rusko-ukrajinskej vojny.

Pozastavenie pomoci, ktoré bolo oznámené v pondelok, nadobudlo účinnosť okamžite a má vplyv na stovky miliónov dolárov v procese posielania zbraní na Ukrajinu, informoval denník The New York Times.

„Ak sa Spojené štáty zastavia, bol by to pravdepodobne najlepší príspevok k mieru,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a dodal, že ide o „riešenie, ktoré by skutočne mohlo dotlačiť kyjevský režim k mierovému procesu“. „Uvidíme, ako sa situácia vyvinie,“ zdôraznil Peskov.

Spojené štáty boli hlavným vojenským dodávateľom Ukrajiny od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine vo februári 2022.