Bude prvou profesionálnou športovkyňou, ktorá sa prejde po móle. Krásna basketbalistka sa ukáže v spodnom prádle - VIDEO

Hviezda ženského basketbalového tímu Chicago Sky na sociálnej sieti oznámila, že sa v stredu 15. októbra zúčastní na módnej prehliadke Victoria’s Secret v New Yorku.
Bude to po prvýkrát, čo sa po móle tejto ikonickej módnej prehliadky prejde profesionálna športovkyňa. Je ňou 23-ročná Američanka Angel Reeseová.
„Vstúpim do sna. Konečne dostávam krídla – po prvý raz sa budem prechádzať po móle a je to asi osud. Krídla nasadené, podpätky pripravené… Uvidíte ma na móle,“ uviedla basketbalistka.
Značka zverejnila video, na ktorom je hráčka WNBA v ružovej róbe, čiernej spodnej bielizni a s krídlami z bieleho peria. „Angel Reeseová, vitaj na móle. Prvý profesionálny športový anjel.“
Prehliadka spodnej bielizne sa začala v roku 2001 a konala sa každoročne takmer dve desaťročia. Po jej zrušení v roku 2019 sa opäť vrátila vlani a Reesová sa jej zúčastnila.
Sezóna jej však nevyšla, keď so svojím tímom uspela len desaťkrát a za kratší koniec povrazu ťahala so spoluhráčkami až v 34 prípadoch. Play-off tak bolo iba tajnou túžbou.
Reesová posledné zápasy vynechala po kritike pre miestne médium, kde nesúhlasila s fungovaním tímu a naznačila, že by mohla dokonca aj odísť.