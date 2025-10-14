Bude prvou profesionálnou športovkyňou, ktorá sa prejde po móle. Krásna basketbalistka sa ukáže v spodnom prádle - VIDEO

Sezóna jej však nevyšla, keď so svojím tímom uspela len desaťkrát a za kratší koniec povrazu ťahala so spoluhráčkami až v 34 prípadoch.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Angel Reesová
Na snímke americká basketbalistka Angel Reesová. Foto: www.instagram.com
Spojené štáty americké Basketbal Basketbal z lokality Spojené štáty americké

Hviezda ženského basketbalového tímu Chicago Sky na sociálnej sieti oznámila, že sa v stredu 15. októbra zúčastní na módnej prehliadke Victoria’s Secret v New Yorku.

Bude to po prvýkrát, čo sa po móle tejto ikonickej módnej prehliadky prejde profesionálna športovkyňa. Je ňou 23-ročná Američanka Angel Reeseová.

„Vstúpim do sna. Konečne dostávam krídla – po prvý raz sa budem prechádzať po móle a je to asi osud. Krídla nasadené, podpätky pripravené… Uvidíte ma na móle,“ uviedla basketbalistka.

Značka zverejnila video, na ktorom je hráčka WNBA v ružovej róbe, čiernej spodnej bielizni a s krídlami z bieleho peria. „Angel Reeseová, vitaj na móle. Prvý profesionálny športový anjel.“

Prehliadka spodnej bielizne sa začala v roku 2001 a konala sa každoročne takmer dve desaťročia. Po jej zrušení v roku 2019 sa opäť vrátila vlani a Reesová sa jej zúčastnila.

Sezóna jej však nevyšla, keď so svojím tímom uspela len desaťkrát a za kratší koniec povrazu ťahala so spoluhráčkami až v 34 prípadoch. Play-off tak bolo iba tajnou túžbou.

Reesová posledné zápasy vynechala po kritike pre miestne médium, kde nesúhlasila s fungovaním tímu a naznačila, že by mohla dokonca aj odísť.

Okruhy tém: Modelka Spodné prádlo WNBA
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk