Bude musieť Ukrajina kapitulovať? Podľa Krúpu úspech, o ktorom hovorí Rusko, je len ich propaganda - VIDEO

Poslanec parlamentu Juraj Krúpa (SaS) hodnotí aktuálnu situáciu na ukrajinskom fronte a odpovedá, či eskalácia konfliktu na Blízkom východe môže odpútať pozornosť od Ukrajiny.

Volodymyr Zelenskyj vyčíta, že svet je momentálne sústredený na situáciu na Blízkom východe, čo odpútava pozornosť spojencov od Ukrajiny. Ukrajinský prezident sa obáva toho, že kvôli izraelsko-iránskemu konfliktu by sa mohla znížiť vojenská podpora Ukrajiny.

„Je to úplne prirodzená reakcia zo strany prezidenta Zelenského, ktorý už vyše troch rokov vedie krajinu, ktorá je pod útokom Ruskej federácie, ktorá sa snaží zlikvidovať nielen jej vedenie ale aj krajinu ako takú a snaží sa ju rusifikovať. Samozrejme po nejakej dobe príde aj únava, alebo menšia pozornosť na konflikt, ktorý už dlho trvá a máte tu teraz aj nový konflikt, ktorý má potenciál prerásť do väčšieho konfliktu, ktorý by samozrejme v takom prípade mohol odčerpať nielen pozornosť, ale aj potrebnú pomoc pre Ukrajinu, čiže tieto obavy prezidenta Zelenského sú na mieste,“ hovorí Krúpa.

Rusku sa darí „odkusovať“ územia Ukrajiny

Viacero expertov hovorí o tom, že ruský prezident Vladimir Putin odmieta prímerie aj z dôvodu, že Rusko momentálne napreduje rýchlo na ukrajinskom fronte a zaberá čoraz viac územia.

Celý rozhovor s Jurajom Krúpom

Poslanec Krúpa s týmto názorom nesúhlasí. „Rusko nenapreduje rýchlo, to je ruská propaganda. Rusko na začiatku vojny v roku 2022 okupovalo zhruba 34-35 percent ukrajinského územia, dnes je to 20 percent. To, čo vidíme na Ukrajine by som prirovnal ku klasickej zákopovej vojne, kde sa Rusku darí čiastočne odkusovať kúsky územia, ale to je naozaj že dedina po dedine,“ hovorí.

Podľa slov Krúpu nie sú veľké očakávania v tom, že by sa Rusku podaril nejaký zásadný prielom na fronte, lebo nemá silu ani kapacity „Zoberte si, že na Ukrajine má Rusko momentálne nasadených 600-700 tisíc vojakov, ktorí ani nemajú techniku, jazdia na motorkách, na buginách, útočia na žiguli a podobne, takže toto je naozaj že mlynček na mäso. Keď robíte takýto mlynček na mäso, že posielate vyslovene týchto mužov na smrť, tak áno, stane sa, že dochádza k takémuto ukusovaniu územia,“ hovorí Krúpa.

„Úspech, o ktorom Rusko hovorí, je naozaj len taká propaganda, aby nastolovali dojem, že Ukrajina je stratená, že to nemá význam, a že ju netreba podporovať,“ poznamenal ďalej politik.

Marshallov plán pre Ukrajinu

Aké sú dnes šance na prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou? Hovorí sa o tom, že Ukrajina bude musieť odovzdať 20 percent svojich území, spomína sa v tejto súvislosti aj kapitulácia Ukrajiny.

„Rusko sa neuspokojí len s 20 percentami, Rusko príde do určitého momentu, kedy možno samo pochopí, že takáto intenzita bojov ho nejakým spôsobom tiež vyčerpáva alebo unaví. Môj odhad je, že tento konflikt bude naozaj dlhodobý, možno ešte ďalších 5-6 rokov,“ predikuje Krúpa.

Podľa slov Krúpu sa už pripravuje tzv. Marshallov plán pre Ukrajinu, ktorý ju ekonomicky a sociálne posilní. Poslanec očakáva, že tento konflikt jedného dňa skončí ako medzi Severnou a Južnou Kóreou.

Zelenskyj je pod extrémnym tlakom

Ako vidí Krúpa osud Volodymyra Zelenského, ktorého popularita klesá? Negatívny ohlas vzbudila nedávno aj správa, že ukrajinská strana odmietla prevziať od Ruska viac než 6000 tiel padlých ukrajinských vojakov. V mnohých vyvolalo averziu, že ukrajinská vláda bráni dôstojnému pochovaniu vojakov, ktorí hrdinsky bránili Ukrajinu.

Ukrajinskému prezidentovi vyčítali, že to robí z dôvodu, aby nemusel rodinám zaplatiť odškodné, respektíve sa bojí konfrontovať verejnosť so skutočných počtom ukrajinských obetí na fronte. Po tlaku verejnosti napokon ukrajinská strana začala s repatriáciou vyše 6000 padlých ukrajinských vojakov. „Zelenskyj je prezident, ktorý je pod extrémnym tlakom. Vedie krajinu, ktorá bola napadnutá jednou z najväčších mocností a jadrovou mocnosťou. Je prirodzené, že pod takýmto tlakom musí robiť rozhodnutia, ktoré nie sú vždy populárne. Ale povedzme si, že jeho popularita klesla zo 72 na 64 percent. Čo by urobili naši vládni politici, aby mali 64 percentnú podporu?“ pýtal sa Krúpa.

Zelenskyj podľa jeho slov vojde do histórie ako hrdina Ukrajiny a bude rešpektovanou medzinárodnou osobnosťou.

Poľsko zostáva pevným spojencom

Poľsko bolo doteraz neochvejným spojencom Ukrajiny, no v poslednom čase sa zdá, že sú ich vzťahy naštrbené. Nový poľský prezident Karol Nawrocki dokonca vyhlásil, že nepodporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie ani do NATO. Krúpa si napriek tomu nemyslí, že by sa postoj Poľska k rusko-ukrajinskému konfliktu zásadne zmenil.

„Sú tam v pozadí nejaké nezhody, ale to ide do úzadia v prípade hrozby z Ruska,“ okomentoval poslanec SaS vyhlásenie poľského prezidenta za ktorým vidí populizmus.