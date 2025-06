Uhrík: Zdechovský nech sa ide radšej starať o bitcoinovú kauzu jeho vlády a nie poučovať Slovensko - ROZHOVOR

Komisia z Európskeho parlamentu ukončila svoju kontrolu na Slovensku. Zaujímala sa o čerpanie európskych peňazí najmä v agrosektore. Členom delegácie bol aj predseda hnutia Republika a poslanec Európskeho parlamentu Milan Uhrík, ktorého sme sa pýtali na to, ako hodnotí priebeh kontroly na Slovensku.

„Nie náhodou idú takéto delegácie vždy do tých štátov, v ktorých vládne iná politická garnitúra ako vládne v Európskom parlamente. Preto prišla aj delegácia na Slovensko,“ hovorí v úvode predseda hnutia Republika.

„Od začiatku sme vyčítali, že neprišli počas predchádzajúcej vlády, kedy naozaj dochádzalo aj k porušovaniu ľudských práv, že neprišli počas uplynulých období, keď sa tiež prešetrovali kšefty a sprenevery na poľnohospodárskej platobnej agentúre, vtedy to nikoho nezaujímalo. Samotní predstavitelia bývalej vlády koktali, keď sa ich europoslanci pýtali, že prečo to nevyšetrili, keď mali tieto podozrenia. Boli ticho,“ prezradil Uhrík.

„Tieto monitorovacie misie sú vždy politicky zinscenované, politicky schvaľované aj politicky motivované, a tak treba brať aj tie výsledky a brať ich s rezervou,“ skonštatoval Uhrík.

Progresívci zneužívajú kontroly na politický súboj

Europoslanec si nemyslí, že by aktuálne hrozilo zablokovanie eurofondov. „My neobhajujeme nijaké kšefty s penziónmi. Keď niekto zobral eurofondy a postavil si namiesto penziónu rodinný dom, tak nech je ten človek odsúdený a potrestaný. Nepovažujem ale za správne zneužívať individuálne zlyhania na paušalizovanie celej slovenskej politickej scény a paušalizovanie a trestanie celého Slovenska,“ uviedol tiež Uhrík.

„Mrzí ma, že Progresívne Slovensko a liberáli zneužívajú túto agendu na politický súboj, lebo aj kontroly, ktoré prišli na Slovensko boli nimi motivované. De facto môžem povedať – asi bez preháňania – že tieto monitorovacie misie sem poslal Šimečka,“ vyhlásil Uhrík. „Heslo progresívcov je, že čím horšie sa stane slovenskej vláde, tým lepšie pre nich. Chcú, aby Slovensko prišlo o eurofondy, aby slovenská vláda bola potrestaná, lebo dúfajú, že vďaka tomu, získajú väčšie preferencie a vyhrajú voľby a skôr sa dostanú do vlády,“ kritizoval ďalej.

Kontroverzný europoslanec Zdechovský

Prispela delegácia na čele s českým europoslancom Tomášom Zdechovským k naštrbeniu česko-slovenských bratských vzťahov? „To, že sa česko-slovenské vzťahy aspoň naoko zhoršujú je dané tým, že existujú práve arogantní politici ako je pán Zdechovský, ktorí chodia zasahovať do vnútorných záležitostí iného štátu,“ povedal Uhrík.

„Ja som v živote nešiel do Českej republiky a ani by som nezobral takú misiu, aby som tam išiel a poučoval ich, čo majú robiť, ako majú žiť, ako majú hospodáriť…V živote by ma nenapadlo takto sa k cudziemu suverénnemu štátu správať. Pán Zdechovský si túto pozíciu práveže užíval. Tešil sa, že je stredobodom záujmu kamier a že môže každému hovoriť ako má žiť a čo má robiť, kto je zlý a kto má ísť do basy, a čo sa spreneverilo,“ kritizoval Uhrík.

Podľa Uhríka europoslanec Zdechovský patrí medzi tých politikov, ktorí aktívne pracujú na zhoršovaní česko-slovenských vzťahov. „Pán Zdechovský nech sa ide radšej starať o bitcoinovú kauzu jeho vlády a nie poučovať Slovensko,“ odkázal českému europoslancovi.

V rozhovore s Milanom Uhríkom sa ďalej dozviete: