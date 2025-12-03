Bude musieť Slovensko uznať, že dieťa má štyroch rodičov? Pýta sa Krajniak v reakcii na verdikt Súdneho dvora o dúhových manželstvách - VIDEO

Predseda Kresťanskej únie (KÚ) a bývalý minister práce Milan Krajniak považuje za zlé rozhodnutie verdikt Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), na základe ktorého členské štáty EÚ sú povinné uznať manželstvo párov rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte EÚ.
„Je to absurdné rozhodnutie. Po prvé, v roku 2020 už o niečom podobnom rozhodovali a povedali, že je to v kompetencii členských štátov,“ pripomenul v úvode Krajniak.
Nebezpečné rozhodnutie
Politika sme sa pýtali, či nešlo aj o reakciu na nedávnu novelu Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia – muža a ženu, upravuje adopcie detí a zakazuje náhradné materstvo.
„Nebolo to rozhodnutie týkajúce sa našej Ústavy, ale dvoch poľských občanov, ktorí vycestovali do zahraničia, uzavreli tam manželstvo ako dve osoby rovnakého pohlavia a európsky súd teraz povedal, že Poľsko toto manželstvo musí uznať,“ upresnil Krajniak.
„Rozhodnutie sa nás teda priamo netýka, ale je veľmi nebezpečné, pretože napríklad v Holandsku je teraz návrh v parlamente, aby štát uznal štyroch rodičov pre jedno dieťa. Ak by to holandský parlament urobil, tak podľa rovnakej argumentácie európskeho súdu všetky ostatné štáty by to mali uznať, pretože čo sa týka poľských manželov rovnakého pohlavia, európsky súdny dvor argumentoval tým, že ak je to v niektorom z členských štátov uznané, musí to byť aj v inom,“ upozorňuje exminister na pripravovaný zákon v Holandsku podľa ktorého môže mať dieťa aj štyroch rodičov bez ohľadu na ich pohlavie.
Holandský parlament hrozil žalobou
Exministra Krajniaka sme sa pýtali aj na to, ako vnímal správu, že holandský parlament chcel pre novelu ústavy zažalovať Slovensko pred európskym súdnym dvorom.
„Rozhodnutie prijali na základe chybných informácií, ktorý im tlmočil jeden ich kolega, takže verím, že pri rozhovoroch s Európskou komisiou sa potvrdí zdravý rozum,“ okomentoval správu Krajniak. „Pokiaľ sa v Lisabonskej zmluve hovorí úplne jasne o tom, že národná identita a kultúrno-etické otázky sú v kompetencii členských štátov, ktoré musí Európska únia rešpektovať, tak to musí rešpektovať aj Európska komisia,“ doplnil ďalej.
Otváranie džinov z minulosti
Zaujímalo nás aj to, ako hodnotí politik rozhodnutie Progresívneho Slovenska, ktoré najnovšie vytiahlo tému Benešových dekrétov. „Bola to veľká chyba. To je len vidno, že oni nemajú vzťah k Slovensku ako k štátu, pre nich je to možno len nejaký región v rámci EÚ,“ reagoval na otázku Krajniak.
Pripomenul, že Benešove dekréty reagovali na povojnovú situáciu v Európe. „To nebola situácia, ktorá – čo sa týka nemeckých alebo maďarských menšín – týkala iba Československa, ale celej Strednej Európy,“ priblížil ďalej.
„Ak my vytiahneme túto otázku a postavíme ju na stôl, tak vlastne otvárame – okrem iného – aj naše južné hranice a ďalšie veci,“ upozorňuje politik.
„Samozrejme, že si všetci želáme čo najlepšie vzťahy s Maďarskom a s Maďarmi na Slovensku a verím, že dnes sú možno najlepšie v histórii,“ doplnil Krajniak s tým, že otváranie takých džinov z minulosti ako je téma Benešových dekrétov je veľmi nebezpečné.