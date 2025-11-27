Je to veľmi neférové a svinstvo, reaguje Matovič na verdikt Súdneho dvora, že štáty EÚ musia uznať dúhové manželstvá - VIDEO

Šéf Hnutia Slovensko a bývalý premiér Igor Matovič kritizuje verdikt Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ktorý rozhodol, že členské štáty EÚ sú povinné uznať manželstvo párov rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte EÚ.
Matovič v úvode pre agentúru SITA podčiarkol, že nikdy neskrýval, že osobne súhlasil s obsahom zmeny Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia – muža a ženu, upravuje adopcie detí, a zakazuje náhradné materstvo.
Súdny dvor je aktivistický
Podľa Matoviča ide o dlhodobý problém, že Súdny dvor EÚ je príliš aktivistický a príliš pro-LGBT orientovaný, a túto ideológiu sa snažia implementovať aj do politiky členských štátov.
„Niekto v Bruseli si praje, aby všetky štáty EÚ mali svoj právny rámec pro-LGBT nastavený, aby uznávali registrované partnerstvá, manželstvá, adopcie a pod., a keď vidia, že sú niektoré členské štáty, ktoré sa tomu bránia, tak si vymysleli skratku alebo okľuku, že urobia fintu a vlastne dosiahnu to cez rozhodnutie Súdneho dvora,“ kritizoval expremiér najnovší verdikt Súdneho dvora o povinnosti uznať manželstvo párov rovnakého pohlavia.
Podľa slov opozičného politika v prípade najnovšieho verdiktu Súdneho dvora ide jednoznačne o blud, a je to otázka na právnikov.„Oni teraz hovoria, že vlastne tým neporušujú naše práva, ale keď niekto zo Slovenska odíde do druhej krajiny a tam sa ako homosexuáli zosobášia, tak my to máme akceptovať. Potom to ale znamená, že keď niekto zo Slovenska odíde do Holandska a tam si legálne kúpi kilo marihuany a dôjde s tým na Slovensko, tak rovnako to môžeme aplikovať a povedať, že slovenské právo to musí akceptovať, lebo v jednom prípade ide o slobodný pohyb osôb a v druhom o slobodný pohyb tovaru,“ vysvetľoval Matovič.
„Je to veľmi neférové, je to svinstvo voči nám, keďže sme vstupovali do tohto spoločenstva s tým, že v týchto otázkach si budeme rozhodovať sami“.
„Keď sa toto nevyrieši a takto budú súdy rozhodovať do našich národných kompetencií, to je cesta k rozpadu Európskej únie,“ predikuje na záver Matovič.