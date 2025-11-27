Je to veľmi neférové a svinstvo, reaguje Matovič na verdikt Súdneho dvora, že štáty EÚ musia uznať dúhové manželstvá - VIDEO

Matovič podčiarkol, že nikdy neskrýval, že osobne súhlasil s obsahom zmeny Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia – muža a ženu, upravuje adopcie detí, a zakazuje náhradné materstvo.
Anita Radi
Reportérka sita.sk
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
OĽANO: Výzva Matiek
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Šéf Hnutia Slovensko a bývalý premiér Igor Matovič kritizuje verdikt Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ktorý rozhodol, že členské štáty EÚ sú povinné uznať manželstvo párov rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte EÚ.

Matovič v úvode pre agentúru SITA podčiarkol, že nikdy neskrýval, že osobne súhlasil s obsahom zmeny Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia – muža a ženu, upravuje adopcie detí, a zakazuje náhradné materstvo.

Súdny dvor je aktivistický

Podľa Matoviča ide o dlhodobý problém, že Súdny dvor EÚ je príliš aktivistický a príliš pro-LGBT orientovaný, a túto ideológiu sa snažia implementovať aj do politiky členských štátov.

Niekto v Bruseli si praje, aby všetky štáty EÚ mali svoj právny rámec pro-LGBT nastavený, aby uznávali registrované partnerstvá, manželstvá, adopcie a pod., a keď vidia, že sú niektoré členské štáty, ktoré sa tomu bránia, tak si vymysleli skratku alebo okľuku, že urobia fintu a vlastne dosiahnu to cez rozhodnutie Súdneho dvora,“ kritizoval expremiér najnovší verdikt Súdneho dvora o povinnosti uznať manželstvo párov rovnakého pohlavia.

Podľa slov opozičného politika v prípade najnovšieho verdiktu Súdneho dvora ide jednoznačne o blud, a je to otázka na právnikov.Oni teraz hovoria, že vlastne tým neporušujú naše práva, ale keď niekto zo Slovenska odíde do druhej krajiny a tam sa ako homosexuáli zosobášia, tak my to máme akceptovať. Potom to ale znamená, že keď niekto zo Slovenska odíde do Holandska a tam si legálne kúpi kilo marihuany a dôjde s tým na Slovensko, tak rovnako to môžeme aplikovať a povedať, že slovenské právo to musí akceptovať, lebo v jednom prípade ide o slobodný pohyb osôb a v druhom o slobodný pohyb tovaru,“ vysvetľoval Matovič.

„Je to veľmi neférové, je to svinstvo voči nám, keďže sme vstupovali do tohto spoločenstva s tým, že v týchto otázkach si budeme rozhodovať sami“.

„Keď sa toto nevyrieši a takto budú súdy rozhodovať do našich národných kompetencií, to je cesta k rozpadu Európskej únie,“ predikuje na záver Matovič.

Viac k osobe: Igor Matovič
Firmy a inštitúcie: ECJ Európsky súdny dvorMatovičovo hnutie Slovensko
Okruhy tém: dve pohlavia Homosexuálne manželstvá LGBTI predseda hnutia Slovensko Zmena ústavy

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk