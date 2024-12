Buc sa vrátil a Michalovce prvýkrát vyhrali v Košiciach. Tréner Valtonen ho označil za veľkého lídra

Hokejisti HC Košice zakončili kalendárny rok prehrou s Michalovcami 2:3, ale keďže rovnakým výsledkom prehrala doma aj Spišská Nová Ves so Žilinou, Košičania zostali po 33. kole extraligy na čele tabuľky o bod pred Spišiakmi. Prehry doma so Spišskou Novou Vsou, v Poprade a aktuálne doma s Michalovcami sú prvé tri v neprerušenej sérii, na ktoré zverenci trénera Dana Cemana nedokázali zareagovať víťazstvom. A S Michalovcami v tejto sezóne v piatom zápase prehrali po prvý raz.

„Táto sezóna bola zatiaľ výborná. Až v Poprade sme prehrali druhý zápas v rade, teraz prišiel tretí. Nebyť tohto záveru, tak by sme boli veľmi spokojní. Celkovo je to však zatiaľ dobrá sezóna a svedčí o tom priebežné prvé miesto. Samozrejme, s poslednými tromi zápasmi spokojní nie sme a po Novom roku sa chceme vrátiť k tomu, čo nás zdobilo predtým,“ skonštatoval tréner Dan Ceman na webe kosiceonline.sk.

Michalovce sa po sobotnej prehre na Spiši ocitli po dlhom čase prvýkrát mimo elitnej šestky, ale víťazstvom v Steel aréne si napravili chuť. Napriek tomu zostali na siedmej priečke o bod za Žilinčanmi.

„Michalovciam patrí pochvala, pretože hrali s veľkou energiou a príkladne bojovali. My sme boli pomalí a vôbec sme sa nedostávali do útočných akcií. Druhá tretina bola hrozná. V tretej časti to pokračovalo a som veľmi sklamaný z toho, čo sme predviedli. Posledných pár zápasov sme odohrali zle a potrebujeme to rýchlo vylepšiť. V tejto fáze sezóny nám chýba potrebná energia, ale takto hrať nemôžeme a pre mňa je to neakceptovateľné,“ dodal Ceman.

Zatiaľ čo na domácej strane trávili hráči sklamanie z prehry, z kabíny hostí sa ozýval radostný pokrik. Zemplínčania dokázali zmazať dvojgólové manko a v 57. minúte sa o víťazný gól postaral český útočník Albert Michnáč.

„Pomaly sa končila naša presilovka a po vyhodení puku išiel súper striedať. Zakričal som teda, aby mi to posunuli a potom sme to zohrali veľmi pekne,“ popísal rozhodujúci moment Michnáč. Tri body zo Steel arény sú podľa neho zaslúžené.

„Dostali sme prvé dva góly, ale podľa mňa sme hrali dobre všetky tri tretiny a zaslúžili sme si vyhrať. Stále sme hrali podľa svojho plánu, dohrávali sme súboje a hrali sme viac v ich pásme. Napokon to vyšlo. Veľmi ma to teší, pretože sme prvýkrát v sezóne zdolali najlepší tím tabuľky. Už sme to veľmi potrebovali,“ dodal Michnáč

Návrat Dávida Buca do tímu po polsezóne strávenej v Skalici v druhej najvyššej súťaži bol víťazný.

„V Skalici nastali nejaké problémy a rozhodol som sa odísť. Spojil som sa s trénerom Valtonenom a na druhý deň mi majiteľ klubu pán Michajlo volal, že to mám považovať za hotovú vec a mám prísť. Už sa ma ani nepýtal, či súhlasím,“ skonštatoval skúsený 37-ročný center.

Na Záhorí ho trápili zdravotné problémy a v 12 zápasoch strelil iba jeden gól. V drese Dukly však opäť ožil a na ľade ho bolo cítiť.

„S Dávidom sa poznáme dlho a tímu dodal skúsenosti i potrebnú energiu. Je to veľký líder a dôležitý hráč pre oslabové hry. Veľmi nám pomohol a bol to ten chýbajúci dielik, ktorý sme potrebovali,“ zdôraznil tréner Valtonen aj pre kosiceonline.sk.