Eliaš si užil debut v drese HC Košice, hoci prehral. Hokej vo Fínsku je rozlietanejší a útočnejší

Nečakanú premiéru v slovenskej extralige zvládol veľmi dobre, ale z popradského ľadu odchádzal sklamaný. Dvadsaťročný košický odchovanec Rastislav Eliaš využil možnosť krátkodobého návratu do materského klubu a po príchode z fínskych Helsínk predviedol v súboji 32. kola na popradskom ľade 26 úspešných zákrokov. Tesnej prehre lídra tabuľky 1:2 s Popradom však nezabránil.

„Debut v extralige som si naozaj užil a bol to pekný krst ohňom,“ vyznal sa Eliaš z pocitov po prvom zápase v drese A-tímu HC Košice.

„Nevedel som, čo môžem čakať, pretože som išiel do zápasu po vyše mesačnej pauze a v slovenskej lige som ešte nechytal. Mrzí ma, že sme nebodovali, ale myslím si, že s výkonom môžem byť spokojný. Hrali sme celkom dobre, ale nedokázali sme vyrovnať,“ pokračoval Eliaš na webe hckosice.sk.

Popradčania si po dvoch tretinách vybudovali zásluhou Terryho Broadhursta a Adama Cracknella dvojgólový náskok. A hoci Tevesov gól v 53. min stretnutie zdramatizoval, záverečná snaha hostí o vyrovnanie už nebola úspešná. Mladý brankár však potvrdil, že v najvyššej fínskej súťaže nepôsobí náhodou a počas zápasu viackrát pocítil aj priazeň košických fanúšikov, ktorí skandovali jeho meno.

„Bol to výborný pocit. Za podporu som vďačný, ale počas zápasu sa snažím sústrediť na svoj výkon a okolie príliš nevnímam. Celkovo ma však prekvapila famózna atmosféra. Vedel som, že popradský kotol je silný a nás prišlo povzbudiť veľmi veľa fanúšikov. Bolo to naozaj skvelé,“ ocenil atmosféru klasického derby Eliaš, ktorý ponúkol aj základné porovnanie hokeja v slovenskej a fínskej lige.

„Je to úplne iné. Tu je to defenzívnejšie, vo Fínsku sa jazdí bez ohľadu na skóre. Tam je to taký rozlietaný a aj útočnejší hokej.“

Návrat domov ešte koncom kalendárneho roka Eliaša prekvapil, pôvodne boli v hre aj iné kluby – z Fínska.

„Celé sa to upieklo na cudzom nešťastí. Zranil sa Dominik Riečický a v IFK sa mi snažili z pozície tretieho brankára nájsť nejaký tím do konca prestupového obdobia. Boli tam nejaké ponuky z nižšej súťaže Mestis ligy. Aj v Helsinkách však uznali, že Košice budú lepšia alternatíva. Naša najvyššia súťaž má totiž väčšiu úroveň ako Mestis,“ myslí si Eliaš.

Vyjadril sa aj k tomu, že príchod do Košíc vo sviatočnom období na konci roka mu ponúkol aj domácu atmosféru Vianoc.

„Ochutnal som kapustnicu aj babkine krémeše. Pôvodne som mal byť doma iba pár dní. Teraz si to predĺžim a teším sa aj na Silvester s priateľkou,“ priznal s radosťou.

Eliaš sa mal na popradskom ľade predstaviť už pred pár týždňami. Jeho meno figurovalo v pôvodnej nominácii na Vianočný Kaufland Cup, kde Slováci zdolali Lotyšov aj Nórov a tešili sa z celkového triumfu Po úspešnom debute na Nemeckom pohári sa však Eliaš napokon na reprezentačnej akcii pod Tatrami nepredstavil.

„Bohužiaľ som musel odrieknuť a veľmi ma to mrzelo. V IFK Helsinki sa však vtedy zranil brankár a v klube sa ma korektne opýtali, či by mi neprekážalo, ak by som ostal. V podstate som však veľmi na výber nemal a z pohľadu budúcnosti v klube som musel oželieť Kaufland Cup,“ vysvetlil talentovaný brankár pre košický hokejový web.