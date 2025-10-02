Štyria zranení pri útoku nožom pred synagógou v anglickom Manchestri

V anglickom meste Manchester došlo vo štvrtok k útoku nožom pred miestnou synagógou vo štvrti Crumpsall, pri ktorom utrpeli zranenia štyri osoby.
Záchranná služba North West Ambulance Service, ktorá momentálne zasahuje na mieste, označila situáciu za „vážny incident“.
Starosta Manchestru Andy Burnham v rozhovore pre BBC Radio Manchester uviedol, že páchateľ je pravdepodobne mŕtvy, avšak táto informácia zatiaľ nie je oficiálne potvrdená.
Polícia pokračuje vo vyšetrovaní incidentu a zabezpečuje okolie synagógy, pričom vyzýva verejnosť, aby sa vyhýbala oblasti.