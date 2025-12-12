Britské námorníctvo tri dni monitorovalo ruskú ponorku v Lamanšskom prielive

Britské námorníctvo vo štvrtok oznámilo, že počas trojdňovej operácie sledovalo ruskú ponorku triedy Kilo, ktorá prechádzala Lamanšským prielivom. Kráľovské námorníctvo uviedlo, že na monitorovanie ponorky Krasnodar a sprievodného remorkéra Altaj nasadilo zásobovaciu loď s palubným vrtuľníkom.
Pripravení zasiahnuť
Ruské plavidlá vplávali do prielivu zo Severného mora. „Posádky boli pripravené okamžite prejsť na protiponorkové operácie, ak by sa Krasnodar ponoril pod hladinu,“ uviedlo námorníctvo. Ponorka však zostala na hladine aj napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam.
V blízkosti francúzskeho ostrova Ouessant Británia odovzdala sledovanie plavidiel nemenovanému spojencovi z NATO. Podobnú operáciu uskutočnila aj v júli, keď zaznamenala ponorku Novorossijsk vo svojich teritoriálnych vodách.
Veľká Británia a Nórsko budú spoločne „loviť" ruské ponorky
Ruské podmorské hrozby
Minister obranyJohn Healey v pondelok oznámil spustenie viacmiliónového programu na posilnenie schopností britského Kráľovského námorníctva v reakcii na ruské podmorské hrozby. Podľa Londýna sa aktivita ruských ponoriek v britských vodách za posledné dva roky zvýšila približne o tretinu.
Začiatkom decembra Spojené kráľovstvo a Nórsko podpísali dohodu o spoločnej prevádzke flotily fregát určených na vyhľadávanie a zneškodňovanie ruských ponoriek v severnom Atlantiku.