Británia posilní vojenskú prítomnosť v Nórsku. Chce hrať kľúčovú rolu v ochrane Arktídy pred ruskými hrozbami

Veľká Británia v priebehu nasledujúcich troch rokov zdvojnásobí počet svojich vojakov v Nórsku z 1 000 na 2 000 a prevezme „kľúčovú“ úlohu v arktickej misii Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v reakcii na „rastúce ruské hrozby“. Oznámilo to v stredu britské ministerstvo obrany.
Rastúce ruské hrozby
„Bezpečnosť v Arktíde a na Ďalekom severe bude posilnená proti rastúcim ruským hrozbám, keďže Británia zvyšuje svoju prítomnosť v regióne,“ uviedlo ministerstvo v oficiálnom vyhlásení.
Transatlantický obranný blok pripravuje novú misiu na posilnenie bezpečnosti v Arktíde
Minister obranyJohn Healey navštívi britskú vojenskú základňu v severnom Nórsku, aby potvrdil zapojenie britských jednotiek do misie NATO Arctic Sentry, ktorá má posilniť obranu regiónu. „Nároky na obranu sa zvyšujú a Rusko predstavuje najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť Arktídy a Ďalekého severu od čias studenej vojny,“ uviedol Healey.
Väčšia zodpovednosť
Rozhodnutie prichádza v čase, keď USA plánujú odovzdať vedenie dvoch významných regionálnych veliteľstiev NATO európskym spojencom, aby ich prinútili prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu. Diplomati cez víkend potvrdili, že Washington odovzdá Británii vedenie veliteľstva v Norfolku, ktoré sa zameriava na severné oblasti Aliancie.
Európa nedokáže nahradiť americký jadrový dáždnik. Fínsko však víta diskusiu o posilnení jadrového odstrašovania na kontinente
Británia a Nórsko už v decembri podpísali novú obrannú dohodu, ktorá umožňuje spoločné operácie nájomníctiev pri sledovaní ruských ponoriek v severnom Atlantiku. Cieľom je aj ochrana kritickej podmorskej infraštruktúry, ako sú komunikačné káble, ktoré sú podľa západných predstaviteľov čoraz viac ohrozené ruskými aktivitami.