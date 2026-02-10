Európa nedokáže nahradiť americký jadrový dáždnik. Fínsko však víta diskusiu o posilnení jadrového odstrašovania na kontinente

Jedinými európskym krajinami s jadrovým arzenálom sú Francúzsko a Veľká Británia.
Fínsky minister obrany Antti Häkkänen. Foto: Archívne, Alvur Haraldsen/Ritzau Scanpix via AP
Fínsky minister obranyAntti Häkkänen víta diskusiu v rámci Európskej únie (EÚ) o posilnení regionálnych jadrových kapacít, ale nahradenie amerického „jadrového dáždnika“ vlastnými silami nie je podľa neho v tejto chvíli reálne.

„Ak dôjde k väčším európskym investíciám do francúzskych alebo britských kapacít jadrového odstrašovania, bude to len pozitívne,“ povedal Häkkänen v utorok pre agentúru AFP. Podľa neho sa však Európa v súčasnosti nedokáže vyrovnať jadrovým kapacitám USA.

Debatu o posilnení jadrových obranných schopností na európskom kontinente odštartovala šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová, ktorá minulý týždeň pre denník Helsingin Sanomat povedala, že Európa by mala začať hovoriť o vlastnom jadrovom odstrašovaní. Jedinými európskym krajinami s jadrovým arzenálom sú však len Francúzsko a Veľká Británia.

Häkkänen pre AFP zdôraznil, že USA zostávajú pevne odhodlané udržiavať jadrové odstrašovanie v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). „Plne veríme, že USA sú tomuto záväzku oddané,“ povedal. Dodal, že európske krajiny už preberajú „vedúcu úlohu“ v konvenčnej obrane.

Diskusiu o silnejšom európskom jadrovom odstrašovaní označil za užitočnú, ale upozornil: „Ak hovoríme o nahradení amerického jadrového odstrašovania, v tomto momente to nie je realistické.“

