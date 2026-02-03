Transatlantický obranný blok pripravuje novú misiu na posilnenie bezpečnosti v Arktíde

Severoatlantická aliancia (NATO) v utorok oznámila, že začala vojenské plánovanie novej misie zameranej na posilnenie bezpečnosti v arktickom regióne. Krok prichádza po tom, ako americký prezident Donald Trump postavil ochranu Arktídy do centra svojich požiadaviek týkajúcich sa Grónska.
Posilnenie NATO
Hovorca vrchného veliteľstva spojeneckých síl NATO Martin O’Donnell uviedol, že prebiehajú prípravy na aktivitu posilnenej ostražitosti s názvom Arctic Sentry. „Táto aktivita ešte viac posilní postavenie NATO v Arktíde a na ďalekom severe,“ povedal bez ďalších podrobností.
Trumpove hrozby voči Grónsku minulý mesiac uvrhli Alianciu do najhlbšej krízy za posledné roky. Americký prezident pôvodne naznačoval snahu prevziať kontrolu nad autonómnym arktickým územím patriacim Dánsku, neskôr však ustúpil po tom, čo oznámil dohodu s generálnym tajomníkom NATO Mark Rutte o väčšom vplyve Spojených štátov v regióne.
Už sa rokuje
Aliancia uviedla, že posilní svoju prítomnosť v Arktíde, pričom Trump svoje požiadavky zdôvodňoval údajnými hrozbami zo strany Ruska a Číny.
Dánsko a Grónsko medzičasom začali rokovania so Spojenými štátmi o budúcnosti územia a očakáva sa, že prehodnotia dohodu z roku 1951, ktorá upravuje nasadenie amerických jednotiek na ostrove. Dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že krajiny NATO podporujú „trvalú prítomnosť“ v Arktíde vrátane okolia Grónska s cieľom posilniť bezpečnosť regiónu.