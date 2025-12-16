Bratislavskí sudcovia kritizujú Kolíkovú za výrok, že sa hanbia za svojich zástupcov

Kolégium predsedov sudcovských rád pri Krajskom súde v Bratislave sa ohradzuje voči tvrdeniam bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorá členov Súdnej rady SR zvolených sudcami označila za „hanbu“ a zároveň tvrdí, že väčšina sudcov sa za nich „hanbí“.
Úcta k súdnej moci
Ako sa uvádza v stanovisku kolégia, takéto vyjadrenia považujú sudcovia za hlboko neprimerané, zovšeobecňujúce a podľa nich prekračujú nie len hranice politickej kultúry, ale aj úcty k súdnej moci. Taktiež je podľa kolégia zarážajúce, že opozičná poslankyňa Kolíková si ako aktívna politička osobuje právo hovoriť v mene sudcov, prisudzovať im kolektívne pocity, nálady či dokonca hanbu.
Ak vzhľadom na svoje právnické vzdelanie a politické skúsenosti spochybňuje legitimitu volieb alebo úctu k zvoleným sudcom, potom podľa stanoviska bratislavských sudcov neútočí len na jednotlivé osoby, ale na samotný princíp sudcovskej samosprávy.
Pluralita názorov
So stanoviskom kolégia súhlasí aj predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová. „Člen súdnej rady, bez ohľadu na to, či je zvolený sudcami, Národnou radou SR, alebo vymenovaný prezidentom a vládou, získava legitímny mandát na výkon svojej funkcie a právo vyjadrovať sa k skutočnostiam týkajúcim sa justície ako aj kompetencii súdnej rady. Spochybnenie tohto mandátu, riadne ustanovených členov súdnej rady a verejné prezentovanie osobných názorov a pocitov političkou a právne vzdelanou osobou je neakceptovateľné,“ skonštatovala Kosová.
Mimoriadne znepokojivé sú podľa sudcovského kolégia aj výroky Kolíkovej, ktorými sudcov otvorene nabáda, aby „zvážili odvolanie“ svojich zvolených zástupcov v Súdnej rade SR a nahradili ich takými, ktorí „nebudú hanbou“ a ktorí budú spĺňať jej predstavy o správnom postoji.
Jej výrok totiž podľa sudcov naznačuje, že sa neuspokojuje s diskusiou o smerovaní Súdnej rady SR, ale žiada výmenu tých, ktorí nie sú „dostatočne lojálni“ jej vlastnému pohľadu na svet.
V tejto súvislosti kolégium pripomína, že sudcovia si zástupcov volia nie preto, aby zodpovedali osobným očakávaniam Kolíkovej, ale preto, aby reprezentovali pluralitu názorov a zachovali nezávislosť vnútorného hlasu justície.