Ak je Tibor Gašpar presvedčený o svojej nevine, nech ju dokáže pred súdom, vyzýva Kolíková – VIDEO

Ak je Tibor Gašpar presvedčený o svojej nevine, nech ju dokáže pred súdom. Vyhlásila to exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková (SaS). Podľa nej by mala byť kauza podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) riadne prejednaná súdom.
Zmena trestných sadzieb
Postaviť pred súd sa podľa nej musí čo najskôr, aby si obhájil to, že je nevinný. Uplynulé udalosti však podľa nej nasvedčujú tomu, že jeho nevinou, ako aj nevinou iných blízkych ľudí Roberta Fica (Smer-SD) si koalícia nie je istá. Pripomenula, že keď nastúpila vláda Roberta Fica, tak prvé, čo urobila, bola zmena pravidiel, trestných sadzieb týkajúcich sa korupcie, menila čas pre vyšetrovateľov a tiež procesné pravidlá súvisiace s celým trestným procesom.
„Osobitne zasiahla do inštitútu spolupracujúceho obvineného. Takže ak by všetci títo ľudia boli takí nevinní, prečo sa nemohli postaviť pred súd a obhájiť pred ním svoju nevinu? Prečo pred súdom nemohli ukázať svoje argumenty o údajnej manipulácii trestných konaní? A prečo teraz kauzy, ktoré sa týkajú vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu vyhrávajú na súdoch? Prečo tomu je tak? Veď už dva roky je pri moci Robert Fico. No zjavne asi je to inak, ako tvrdí Fico. Asi tu nebola manipulácia trestných konaní, asi podozrenia blízkych ľudí vládnej koalície boli naozaj vážne, asi necítili toľko argumentov, aby sa postavili pred súd,“ vyhlásila Kolíková.
Zdôraznila, že každý bežný človek, ktorý je stíhaný, je stíhaný podľa pravidiel a nemá možnosť si tieto pravidlá meniť, zmierniť si tresty či sťažiť prácu vyšetrovateľom. „Nikto takú možnosť nemá. Toto urobil len Robert Fico s touto vládnou koalíciou,“ doplnila poslankyňa.
Koalícia a jej pomsta
O tomto bola podľa nej práve aj posledná novela Trestného zákona, ktorú vládna koalícia schválila na poslednej schôdzi parlamentu. „Treba si pripomenúť, že odkedy nastúpila táto vládna koalícia, to, čo riešila, je pomsta. Rušila inštitúcie, ktoré sa ukázali ako kľúčové pre rozklad mafie, organizovaného zločinu a korupcie. Či to bola špeciálna prokuratúra, NAKA, a teraz padol za obeť aj nezávislý Úrad na ochranu oznamovateľov,“ povedala Kolíková a pripomenula, že tieto inštitúcie boli vytvorené ešte za vlád Roberta Fica. Súčasne upozornila, že vláda v roku 2020 personálne neobmenila okrem vedenia ani Národnú kriminálnu agentúru ani Úrad špeciálnej prokuratúry.
„Takže nie je pravdou, že by si tu vláda v roku 2020 dosadila svojich vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a s nimi zmanipulovala celé trestné konanie,“ doplnila Kolíková s tým, že manipuláciu v trestnom konaní nepreukázala ani nepotvrdila žiadna nezávislá inštitúcia.
„Táto vládna koalícia nastúpila, aby robila pomstu. Posledná schôdza parlamentu jednoznačne ukazuje, že je to vláda pomsty. Celá schôdza sa nevenovala energopomoci a nakoniec ani krádežiam v obchodoch. To bolo len okrajové. To, čomu sa ale naplno venovala, bola pomsta. Lebo rušila nezávislý Úrad na ochranu oznamovateľov a ešte pri drobných krádežiach potrebovala vpašovať nové procesné pravidlá trestného procesu, ktorým sa zlikvidoval inštitút (tzv. kajúcnici, pozn. SITA) na boj proti mafii v trestnom procese. Ale jednoznačne to pomôže Tiborovi Gašparovi. Tak to je,“ uzavrela Kolíkova s poďakovaním všetkým vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom, ktorí sú rezistentní voči tlaku vládnej koalície.