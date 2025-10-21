Bratislavské Nové Mesto má prvého kandidáta na starostu

Svoju kandidatúru oznámil Tomáš Čajda.
Kuchajda
Vodná nádrž Kuchajda, ktorá patrí k mestskej časti Nové mesto. Foto: archívne, SITA/Marko Erd
Bratislavské Nové Mesto má prvého kandidáta na post starostu. Svoju kandidatúru na šéfa novomestskej samosprávy oznámil Tomáš Čajda v pravidelnej relácii metropolitnej TV Bratislava.

Čajda je odborník na verejné obstarávanie a bývalý vedúci Oddelenia verejného obstarávania, eurofondov a investícií miestneho úradu mestskej časti. O post starostu sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát. Tomáš Čajda roky pôsobil v štátnej a samosprávnej sfére a prešiel si viacerými úrovňami riadenia.

Nové Mesto zastalo a potrebuje rozhýbať,“ povedal v rozhovore. Novému Mestu chce ponúknuť svoju odbornosť, znalosti a skúsenosti. Je presvedčený o tom, že mestskú časť je potrebné riadiť odborne a apoliticky. „Mestskej časti Nové Mesto najviac chýba vízia a strategické ciele s presahom jedného volebného obdobia,“ skonštatoval.

