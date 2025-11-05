V Bratislave zadržali nebezpečného Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatykač

V Bratislave zadržali nebezpečného a hľadaného Poliaka. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ)Roman Hájek. Ako spresnil, na 46-ročného občana Poľskej republiky bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz.
V utorok 4. novembra v popoludňajších hodinách sa policajtom cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v spolupráci s pohotovostným policajným útvarom Bratislava podarilo muža v hlavnom meste zadržať.
Obvinený hajloval pred políciou, s prokurátorom nakoniec uzavrel dohodu
Polícia priblížila, že poľské orgány činné v trestnom konaní mužovi pripisujú trestnú činnosť nedovoleného ozbrojovania, vydierania a páchania počítačovej kriminality.
„Hľadaný muž sa pred spravodlivosťou ukrýval v prenajatom byte v Bratislave, za ktorý odmietal platiť nájomné a majiteľovi znemožnil vstup výmenou zámku na vchodových dverách,“ spresnili policajti. Po zadržaní ho umiestnili do cely policajného zaistenia a aktuálne prebiehajú úkony súvisiace s jeho vydaním do Poľskej republiky.