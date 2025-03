Bratislava chystá ďalší pochod, tentokrát za slobodu. Zákon inšpirovaný Ruskom vyvolal odpor

Protesty Slovensko je Európa pokračujú. V Bratislave sa vo štvrtok 3. apríla prvýkrát uskutoční aj pochod Nie ruskému zákonu. Pochod bude reakciou na zákon o neziskových organizáciách, ktorý by mohol byť ohrozujúci pre občianske slobody a demokratické hodnoty na Slovensku.

Najzávažnejší útok na občiansku spoločnosť

Informovala o tom občianske združenie Mier Ukrajine, podľa ktorého ide o najzávažnejší útok na občiansku spoločnosť od čias Vladimíra Mečiara. Pochod sa začne o 18:00 na Námestí slobody, odkiaľ sa účastníci presunú k budove Národnej rady SR, kde v tom čas bude schôdza parlamentu. Proti ruskému zákonu sa pritom bude protestovať na celom Slovensku. V Bratislave organizuje pochod iniciatíva Mier Ukrajine a v ostatných mestách aktivisti a občianske platformy.

„Nie ruskému zákonu je viac než len protest proti nebezpečnému návrhu zákona. Je to boj za slobodu a demokraciu, ktoré sú základnými piliermi civilizovanej Európy, do ktorej chceme patriť. Tento zákon totiž neohrozuje len mimovládne organizácie, ale brutálne zasahuje do práv každého aktívneho občana na Slovensku,“ uviedla iniciatíva Mier Ukrajine s tým, že vláda chce pretlačiť viaceré zmeny, ktoré sú v rozpore s ústavou, ako je obmedzenie práva slobodne sa združovať, zúčastňovať sa na správe vecí verejných, ako aj ústavné právo na súkromie.

Varovanie pred obmedzením práv

Riaditeľa Via Iuris Katarína Batková súčasne upozornila, že ústava hovorí o práve občanov zúčastňovať sa na správe vecí verejných. „Na to im ústava garantuje rozsah práv ako právo na slobodu prejavu, právo na zhromažďovanie, petičné právo, právo slobodne sa združovať či právo na informácie. Všetky sú tu na to, aby mohli ľudia priamo alebo nepriamo ovplyvňovať rozhodovanie verejných funkcionárov. To je ich základný účel a cieľ,” priblížila Batková.

Iniciatíva Mier Ukrajine zdôraznila, že v demokratickej krajine, ktorá sa považuje za súčasť Európy, nemá zákon inšpirovaný Ruskom miesto. „Hlučný pochod v Bratislave je reakciou na snahy vládnych politikov umlčať a najmä kontrolovať všetkých aktívnych ľudí na Slovensku. Zákon, ktorý Ficova vláda poslala do parlamentu bez akejkoľvek odbornej diskusie, je inšpirovaný zákonmi, vďaka ktorým dnes Vladimir Putin môže posielať ľudí do basy za akýkoľvek náznak kritiky,“ doplnila organizácia a upozornila, že ruský zákon namierený proti aktívnym ľuďom je začiatkom cesty k autokracii, na konci ktorej vláda bude trestať tých, ktorých názor sa jej nebude páčiť.

„Slobodní ľudia sa nenechajú zastrašiť. Rázne a veľmi nahlas odkazujú Robertovi Ficovi (Smer-SD) a jeho ľuďom, že Slovensko musí zostať demokratickým štátom, ktorý rešpektuje slobodu a práva občanov. Odkazujú, že vládni politici sú len úradníci, ktorí majú povinnosť zodpovedať sa občanom za svoje rozhodnutia, nie útočiť na ľudí, ktorí ich kontrolujú a kritizujú,“ vyhlásila iniciatíva Mier Ukrajine.