Výtvarná a kultúrna obec spustila pred SNG štafetový protest – FOTO

Pred Slovenskou národnou galériou (SNG) beží štafetový protest. Ako informovala platforma Otvorená kultúra!, protest spustila výtvarná a kultúrna obec v reakcii na prístup ministerstva kultúry k výberovému konaniu na post nového šéfa SNG, ktorý by mal zastabilizovať situáciu v inštitúcii.

Symbol odporu

Protest iniciovali vizuálna umelkyňa Ivana Šáteková a vizuálni umelci Erik Šille, András Cséfalvay, Peter Barényi, Jaroslav Kyša, Kristián Németh a Rastislav Sedlačík.

„Po vyše siedmich mesiacoch od odvolania riaditeľky Alexandry Kusej a po zlyhaní výberového konania na generálneho riaditeľa*ku sa kultúrna obec rozhodla konať. Štafetový protest je symbolom odporu proti devastácii SNG, ktorá musí ostať miestom kritického myslenia a kultúrneho dialógu,“ uvádza Otvorená kultúra!

Odstúpenie ministerky kultúry

Protest potrvá až do nového výberového konania na post riaditeľa SNG, teda do 8. apríla. Jeho požiadavkou je najmä transparentné výberové konanie nového riaditeľa SNG, no protestujúci požadujú aj odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) a generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáša Machalu z vedenia ministerstva.

Do štafetového protestu sa môže zapojiť aj verejnosť, a to vyplnením formulára, ktorý je dostupný na sociálnych sieťach platformy Otvorená kultúra!

Iniciátori výzvy s transparentom počas tlačovej konferencie Slovenskej výtvarnej a kultúrnej obce o ohlásení začatia štafetového protestu v spolupráci s platformou Otvorená Kultúra! v priestoroch Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave. Protest, ktorého požiadavkami sú transparentný výber riaditeľa*ky SNG nezávislou odbornou komisiou a odchod Martiny Šimkovičovej a Lukáša Machalu z vedenia Miinisterstva kultúry SR, má byť gestom na podporu SNG a jej odchádzajúceho zamestnanectva. Bratislava, 11. marec 2025. Foto: SITA/Šimon Lupták