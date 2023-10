Brannobezpečnostný výbor parlamentu by mal viesť Gašpar

Bývalý policajný prezident obvinený v kauze Očistec Tibor Gašpar, ktorý sa dostal do parlamentu na kandidátke Smeru, by mal viesť brannobezpečnostný výbor parlamentu. Informáciu priniesol portál Aktuality.sk, ktorému to potvrdili viaceré od seba nezávislé zdroje.

Koalícia možno našla aj nový post pre Rudolfa Huliaka (SNS), ktorého chcú národniari nominovať na ministra životného prostredia.

Namiesto toho by mohol podľa Aktuality.sk predsedať výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. V jeho prípade sa ale čaká na to, ako sa vyrieši spor s hlavou štátu.