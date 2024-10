Vlhová sa vráti najskôr v decembri, chce byť v plnej sile a konkurencieschopná (video+foto)

Elitná slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou sústredenie v Južnej Amerike. Na súťažných zjazdovkách chýba od januárového zranenia kolena počas pretekov Svetového pohára v Jasnej.

Po návrate na Slovensko na stretnutí s novinármi v Bratislave prezradila, že do súťažného kolotoča sa nevráti počas najbližšieho víkendu v obrovskom slalome v rakúskom Söldene a ani v novembri.

Petra Vlhová o svojom návrate:

Fanúšikovia ju tak na svahoch uvidia najskôr v decembri, termín jej návratu sa však ešte môže posunúť.

Krok po kroku

„Momentálne je koleno v dobrom stave a nemám nejaké vážne problémy, ktoré by ma limitovali, ani bolesti. Je to skôr o pocitoch a kondícii, ako sa cítim na lyžiach. Ak sa mám vrátiť, tak si musím byť stopercentne pripravená a nepôjdem do pretekov, len aby som sa spustila zo svahu. Toto je môj plán a zatiaľ je to tak, že musím nabrať viac sily a potom sa uvidí,“ priznala Petra Vlhová.

Najbližšie týždne bude 29-ročná Liptáčka venovať kondičnej príprave v domácich podmienkach. Všetko chce spraviť tak, aby sa cítila pripravená bojovať o popredné priečky v seriáli SP.

„Možný návrat vidíme najskôr v decembri, ale je to veľmi nevyspytateľné. Kiež by som mohla štartovať teraz v Söldene. Ale ja sa chcem vrátiť v plnej sile, takže to musím brať krok po kroku,“ poznamenala elitná slovenská lyžiarka.

Náročný proces

V stredisku Ushuaia strávila Liptáčka niekoľko týždňov a pripravovala sa na snehu, stále však nebola v stave, aby počas jednotlivých dní okrem lyžovania zvládala aj kondičné tréningy.

„Bola som veľmi šťastná, že som na lyžiach. Tešila som sa. Nevedela som, čo očakávať. Bolo to príjemné, lyžovať som nezabudla. Bolo a stále je náročné adaptovať sa na všetko s ‚novým‘ kolenom. Veľa sa učím a musím zistiť, ako reaguje a do akých priestorov ma pustí. Je to náročný proces,“ dodala Vlhová.

