Becker ľutuje, že vyhral Wimbledon ako 17-ročný. Odvtedy ho počas celého života sprevádza tlak

Niekdajší nemecký tenista Boris Becker ľutuje svoj triumf na londýnskom Wimbledone vo veku 17 rokov. Šesťnásobný grandslamový šampión to zdôvodnil tým, že uvedený titul znamenal obrovský tlak počas celej jeho kariéry aj po nej.

Becker sa stal najmladším víťazom mužskej dvojhry na Wimbledone v roku 1985. Mal vtedy 17 rokov, 7 mesiacov a 15 dní.

„Ak si spomeniete na iné zázračné deti, väčšinou sa nedožijú 50 rokov kvôli skúškam a trápeniam, ktoré prichádzajú po tom. Čokoľvek urobíte, kdekoľvek pôjdete, stane sa to svetovou senzáciou a titulkom v najdôležitejších novinách. Snažíte sa dospieť a nájsť si svoje miesto vo svete,“ povedal Becker pre BBC Sport.

Nemec získal celkovo šesť grandslamových titulov, vrátane ďalších dvoch na Wimbledone, no jeho úspech často zatienil turbulentný súkromný život a finančné problémy.

V roku 2023 ho prepustili z londýnskeho väzenia po odpykaní osemmesačného trestu za skrývanie majetku a pôžičiek v hodnote 2,5 milióna libier.

„Som rád, že som vyhral tri wimbledonské tituly, ale možno som bol na Wimbledone príliš mladý. Bol som ešte dieťa,“ priznal Becker.

Po ukončení kariéry a pôsobení ako televízny expert trénoval Novak Djokoviča, ktorému pomohol získať šesť z jeho 24 grandslamových titulov.

Becker, ktorý napísal knihu o svojom čase vo väzení, povedal, že mu úspech Djokoviča na Wimbledone v roku 2022 priniesol veľkú inšpiráciu a emocionálnu podporu.

„Bol som príliš pohodlný, mal som príliš veľa peňazí a nikto mi nehovoril ‚nie‘. To je recept na katastrofu. Musíte prevziať zodpovednosť za svoje činy, pretože minulosť už nezmeníte, môžete meniť len budúcnosť,“ dodal Becker.

