Bolo nutné ich zastreliť? pýtajú sa majitelia, ktorým niekto chladnokrvne zabil dvoch psov

Majitelia dvoch čistokrvných ovčiakov z Dúbravy (okres Snina) prišli o svojich miláčikov krutým spôsobom. Psy s obojkami im ušli z dvora a o pomoc pri hľadaní prosili aj ľudí na sociálnych sieťach. Podľa ich slov ich niekto chladnokrvne zastrelil pri hlavnej ceste.

Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, boli psy hodené k potoku. „Asi boli viacerí a odniesli ich, lebo jeden by ich neuniesol, to je ťažký pes. Zrejme si mysleli, že pôjde veľká voda a ich zoberie,“ opísala majiteľka, ktorá netuší, z akého dôvodu ich niekto zastrelil.

Nemali oplotenú časť pozemku

Podľa slov majiteľky boli psy prítulné a netuší, že by niekomu ublížili. Priznala však, že nemajú oplotenú zadnú časť pozemku. Psov sa vždy snažila ustrážiť. „Je to aj moja chyba samozrejme, ale to nič nemení na tom, že ich musel zabiť,“ dodala.

Majitelia netušia zatiaľ, kto bol strelcom. Pripustili však aj možnosť, že mohli psy na niekoho zaútočiť. Kladú si však otázku, že ak by to tak aj bolo, prečo to nie je nahlásené? V prípade, že by to bol napríklad poľovník, malo by to byť riadne zaevidované.

Musí to byť zaznačené

„Keby aj poľovník strieľal na takého psa, tak potom sú na to také knižky a musí tu byť zaznačené, že strieľal – či na psa, líšku, šakala atď.,“ uviedol Peter Vysočanský. Poľovník môže psa usmrtiť bez dozoru minimálne 200 metrov od trvale obývaného domu, ktorý nemá na sebe obojok či prsný postroj vo výraznej farbe.

„Každý normálny poľovník, by označeného psa nestrieľal, skôr si zavoláme, či neušiel niekomu? Určite by som to zvážil, či takého psíka streliť, veď to je člen rodiny,“ ozrejmil Vysočanský.

