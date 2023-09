Bolí vás žalúdok alebo páli záha? Gastroenterologička radí, kedy spozornieť

Na jeseň a na jar vyhľadáva pomoc gastroenterológa najviac ľudí.

Pomaly sa končí leto a s príchodom jesene sa okrem počasia často mení aj naše stravovanie – siahame po ťažších a mastnejších jedlách, nehovoriac o kačacích a husacích hodoch, ktoré sú náročným sústom pre každý tráviaci trakt. Gastroenterologička MUDr. Anna Gojdičová, PhD. z Polikliniky Bezručova radí, ako tráviacim ťažkostiam predchádzať, čo robiť, keď už nastanú, no predovšetkým, kedy už spozornieť a objednať sa k odborníkovi.

Jeseň a jar sú obdobím, kedy ľudia výraznejšie pociťujú problémy s trávením a vo vyššej miere vyhľadávajú pomoc gastroenterológov. „Môže to byť dôsledok období predtým, vplyv môže mať zníženie príjmu vitamínu D zo slnečného žiarenia a následné oslabenie imunity. Rozhodne to môže byť aj stravou, keďže je menej ovocia a zeleniny, a teda menej rozpustnej vlákniny. Okrem toho sú to stresové obdobia – na jeseň sa rozbehne naplno práca, deti idú do škôlok a škôl. Stres je významný faktor väčšiny ochorení,“ vysvetľuje gastroenterologička MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

Prvá pomoc pri bolesti žalúdka a pálení záhy

Najčastejšími problémami, s ktorými pacienti vyhľadávajú pomoc gastroenterológov, sú nafukovanie, bolesť žalúdka a pálenie záhy. Najúčinnejší spôsob, ako sa im vyhnúť, je upraviť stravu – jesť zdravšie a predovšetkým v menších porciách a častejšie, každé 2-3 hodiny, aby mal žalúdok vždy čo robiť, no nebol preplnený.

„Pri pálení záhy je dôležité tiež vypozorovať, čo vám v rámci stravy robí zle. Až 30 percent pacientov má laktózovú intoleranciu, teda neschopnosť štiepiť mliečny cukor, laktózu, čo im môže zvyšovať kyselinu. Stačí teda mliečne výrobky nahradiť bezlaktózovými. Niektorí ľudia majú pálenie záhy zasa po sladkostiach, či iných druhoch potravín. Úpravou stravy sa toho dá naozaj veľa dosiahnuť,“ zdôrazňuje gastroenterologička Gojdičová.

Ak už ale bolesť či pálenie záhy nastane, môžete si pomôcť voľnopredajnými liekmi, ktorých cieľom je uľaviť nepríjemným príznakom. Ideálne je, ak sa pri ich výbere poradíte s lekárnikom.

„Lieky na pálenie záhy fungujú buď na princípe neutralizovania žalúdočnej kyseliny, alebo znižujú jej vylučovanie. Uľavujú od pocitu pálenia a ostatných príznakov súvisiacich s nadbytkom žalúdočnej kyseliny, ako sú napríklad návrat potravy do pažeráka, ťažkosti pri prehĺtaní, tlak až bolesť za hrudnou kosťou či nutkanie na vracanie,“ vysvetľuje Veronika Klenová, Therapeutic Area Manager v spoločnosti Zentiva, ktorá sa zameriava okrem iného aj na gastrointestinálne ochorenia.

Kedy sa už objednať k odborníkovi?

Ak už je pálenie záhy pravidelné a neviaže sa iba na konkrétnu potravinu, ktorá vám robí zle, je vhodné, aby ste navštívili gastroenterológa. Môže sa totiž za týmito ťažkosťami skrývať helikobakterová infekcia, poškodenia pažeráka či iný, zásadnejší problém.

„Lekársku pomoc určite treba vyhľadať, aj ak má pacient problém s prehĺtaním, môže to byť totiž indikátor, že sa v pažeráku niečo deje. Rovnako by ste mali spozornieť pri bolestiach na hrudníku,“ upozorňuje MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

Pomôcť môže aj psychológ

Okrem nezdravej a nepravidelnej stravy (teda tendencie jesť 2-krát za deň vo veľkom množstve) prispieva k vzniku tráviacich ťažkostí aj nedostatok pohybu, fajčenie, alkohol a predovšetkým stres. Ten je jedným z najvýraznejších faktorov, ktoré ovplyvňujú

Kvalitu trávenia. Významnou pomocou, aj pri tráviacich problémoch, teda môže byť v konečnom dôsledku psychológ, ktorý pacientovi ukáže techniky na zvládanie stresu.

„Aj veľa našich pacientov má funkčné ťažkosti. My im síce nič nenájdeme, no ich problémy pretrvávajú, pretože sú na psychosomatickom podklade,“ vysvetľuje Gojdičová.

Ako sama zdôrazňuje, je veľká škoda, že na Slovensku je návšteva psychológa či psychiatra pre mnoho ľudí stále tabu. Minimálne pacientom s chronickými ochoreniami vie pritom pomoc psychológa zásadne zvýšiť kvalitu života.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.