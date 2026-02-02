Nie som Gandalf Biely, vyhlásil kouč Real Madrid po vydretom triumfe nad Vallecanom

Kylian Mbappé si udržal chladnú hlavu a v stej minúte premenil pokutový kop, čím zariadil Realu Madrid tesné víťazstvo 2:1 nad oslabeným Rayom Vallecano v nedeľňajšom zápase španielskej La Ligy. „Biely balet“ triumfom opäť znížil náskok konkurenčného FC Barcelona na čele tabuľky na jeden bod.
Skóre duelu otvoril Vinícius Júnior hneď v úvode, to už na ihrisku nebol zranený Jude Bellingham. Utrpel totiž svalové zranenia a podľa odhadov bude mimo hry približne mesiac. Na začiatku druhého polčasu vyrovnal Jorge de Frutos, čo vyvolalo nevôľu domácich fanúšikov po stredajšej prehre ich miláčikov v Lige majstrov s Benficou Lisabon.
Predčasne pod sprchy potom putoval hosťujúci Pathe Ciss a v desiatej minúte nadstavenia z pokutového kopu rozhodol Mbappé. V tomto ročníku až 8 z 22 gólov v La Lige dosiahol z penált. Vallecano v úplnom závere prišlo aj o Pepa Chavarriu, ktorý dostal druhú žltú kartu za nešportové správanie.
Tréner Álvaro Arbeloa priznal, že pred ním stojí výzva vybudovať tím, ktorý bude konzistentnejší, pričom poprel, že by mal byť čarodejník „Gandalf Biely“. „Chcem od mojich hráčov záväzok, postoj a mentalitu. Vieme, že na víťazstvo nestačí iba kvalita, kľúčová je konzistencia,“ povedal. Zdôraznil tiež, že Real Madrid musí hrať lepšie ako ostatné tímy, pretože nesie so sebou ťažkú históriu a očakávania.
Bellinghamova absencia bude podľa trénera veľkou stratou, najmä vzhľadom na nadchádzajúce play-off zápasy Ligy majstrov proti Benfice Lisabon pod vedením Josého Mourinha. Fanúšikovia na Štadióne Santiaga Bernabéua boli po spomenutom súboji LM neúprosní, a hoci sa tréner a Mbappé snažili situáciu upokojiť, hráči počas zápasu počúvali piskot.