Bol malý, násilný a smial sa, keď sa dozvedel rozsudok smrti. Eva porozprávala o bratislavskom škrtičovi, otcovi vraha Patrície

Pred takmer týždňom otriasla Slovenskom brutálna vražda Patrície v Ružinove, z ktorej je obvinený Jozef H. O vrahovi TV JOJ zistila, že je synom obávaného Štefana Pantla alias bratislavského škrtiča.

Reportér televízie Andrej Zavřel sa stretol so ženou, ktorá bola súčasťou partie spolu s vrahom Pantlom. V rozhovore na stránke Noviny.sk Eva prezradila, že Štefan Pantl trpel pre svoju výšku a pre jeho výzor ho kamaráti prezývali Krpo.

Smrť neprežíval s úsmevom

​„Smial sa, smial sa. On bol proste frajer, že nič sa nedeje, však ja sa odvolám. On si to vyslovene užíval. Bol taký hrdina, päť minút slávy,“ opísala kamarátka Eva reakciu Štefana Pantla, keď sa dozvedel rozsudok.

Obesili ho v roku 1981 v Bratislave pre znásilnenie a zavraždenie dvoch žien. ​„V Justičnom paláci vykonali trest smrti. No a dozvedela som sa potom z tajných kruhov, že teda tú smrť neprežíval už s úsmevom, ale museli ho držať štyria, lebo sa bránil a úplne sa od strachu pošpinil. To už potom hrdina nebol,“ dodala Eva.

Ťažko niesol odmietnutie

Hoci odvtedy uplynulo 40 rokov, na Pantla si pamätá ako keby to bolo včera. V partii mala priateľa a Pantl bol ku kamarátom vždy milý. Keď ho však neznáme ženy odmietli, nevedel sa s tým vyrovnať.

​„On mal taký syndróm Bonaparteho, taký malý a jedovitý, a bol násilný. On bol narcis. On si myslel, že jeho ženy musia milovať. A koľko razy sa nám aj pochválil, keď došiel a mal som takú aj takú a nechcela mi dať. Proste nechcela, ale musela,“ uviedla Eva.

Tajil, že je ženatý

Pred dievčatami vždy v krčme zatajil, že je ženatý a má doma dieťa. Tváril sa, že je slobodný a nemá problém zobrať k sebe domov dievča a platiť im drink. Jeho byt bol blízko Ponorky na Bezručovej ulici. Dokonca sa stalo, že v krčme bol aj s kočíkom, v ktorom ležal syn Jozef.

Keď pani Eve ukázal reportér fotku jeho syna, ihneď ho spoznala. ​„Čo sme videli v novinách, tak to je celý otec. Je to on, je to Pantl, celý Pantl,“ pritakala Eva.

